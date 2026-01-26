OM - Diego Simeone : Le grand projet est annoncé !

Véritable exception dans le monde du football, Diego Simeone dirige l’Atlético de Madrid depuis 2011. Une exception qui intrigue, car la durée de vie d’un entraîneur n’est rarement très longue et les licenciements sont devenus monnaie courante. Toutefois, cela pourrait donner des idées à certains, à l’image de Pablo Longoria du côté de l’OM.
À l’été 2024, l’OM avait décidé de miser sur Roberto De Zerbi pour se relancer. Une bonne idée car pour la première saison de l’Italien, Marseille a réussi à accrocher une deuxième place en Ligue 1, 19 points derrière l’intouchable PSG. Cette année, le club phocéen espère faire encore mieux et pour l’instant les Phocéens n’accusent que sept points de retard sur le leader parisien.
De Zerbi le nouveau Simeone ?
L’OM progresse sous les ordres de Roberto De Zerbi, mais combien de temps cela va-t-il encore durer ? L’Italien est sous contrat jusqu’en 2027, mais Pablo Longoria aimerait bien prolonger le coach marseillais, comme il l’a confié au Telegraph. « Bien sûr. Je serais ravi que Roberto reste longtemps. J’aimerais qu’il devienne comme Diego Simeone à l’Atlético de Madrid (où il est installé depuis 2011). » Par la suite, le président marseillais a également évoqué le supposé intérêt de Manchester United pour le technicien de 46 ans. « Tout d’abord, il est normal que les grands clubs cherchent à recruter Roberto. Quand on a un entraîneur de son calibre, il faut s’y attendre, car il s’agit de Roberto. Parallèlement, je dois jouer ma carte et partager le même enthousiasme pour l’avenir. »
L’exception Diego Simeone
Contrairement à bien des entraîneurs, Diego Simeone est connu pour sa longévité sur le banc de l’Atlético de Madrid. L’entraîneur argentin a pris en main le club espagnol en 2011 et il ne l’a pour le moment pas quitté. Une histoire d’amour qui marche car le technicien de 55 ans a remporté de nombreux titres avec les Colchoneros, dont deux Liga et deux Ligue Europa, tout en disputant deux finales de Ligue des champions, à chaque fois perdues contre le Real Madrid.