OM - Diego Simeone : Le grand projet est annoncé !

Alexis Brunet

Véritable exception dans le monde du football, Diego Simeone dirige l’Atlético de Madrid depuis 2011. Une exception qui intrigue, car la durée de vie d’un entraîneur n’est rarement très longue et les licenciements sont devenus monnaie courante. Toutefois, cela pourrait donner des idées à certains, à l’image de Pablo Longoria du côté de l’OM.

À l’été 2024, l’OM avait décidé de miser sur Roberto De Zerbi pour se relancer. Une bonne idée car pour la première saison de l’Italien, Marseille a réussi à accrocher une deuxième place en Ligue 1, 19 points derrière l’intouchable PSG. Cette année, le club phocéen espère faire encore mieux et pour l’instant les Phocéens n’accusent que sept points de retard sur le leader parisien.

De Zerbi le nouveau Simeone ? L’OM progresse sous les ordres de Roberto De Zerbi, mais combien de temps cela va-t-il encore durer ? L’Italien est sous contrat jusqu’en 2027, mais Pablo Longoria aimerait bien prolonger le coach marseillais, comme il l’a confié au Telegraph. « Bien sûr. Je serais ravi que Roberto reste longtemps. J’aimerais qu’il devienne comme Diego Simeone à l’Atlético de Madrid (où il est installé depuis 2011). » Par la suite, le président marseillais a également évoqué le supposé intérêt de Manchester United pour le technicien de 46 ans. « Tout d’abord, il est normal que les grands clubs cherchent à recruter Roberto. Quand on a un entraîneur de son calibre, il faut s’y attendre, car il s’agit de Roberto. Parallèlement, je dois jouer ma carte et partager le même enthousiasme pour l’avenir. »