Officiel : L’annonce de l’OM qui règle un dossier sensible !

Dernièrement, Roberto De Zerbi s’est présenté en conférence de presse et il était passablement énervé. Le coach de l’OM s’en est pris aux journalistes, qu’il a fortement critiqués, et cela a forcément été très commenté. Le club phocéen a par la suite décidé de publier un communiqué pour essayer de régler ce dossier assez sensible.
Samedi soir, l’OM s’est imposé face au RC Lens au Vélodrome (3-1). Une victoire de prestige pour le club phocéen, mais après la rencontre Roberto De Zerbi n’était pas forcément aux anges. Le coach marseillais s’en est pris aux journalistes en conférence de presse, qu’il accuse de le critiquer à cause de sa nationalité. « Si j'avais un passeport français, ce serait un peu différent. (...) Vous pouvez écrire ce que vous voulez, mais, à mon avis, le passeport change les choses. (...) Certains d'entre vous pensent venir à la Commanderie comme des patrons. Mon seul patron, c'est Frank McCourt. Et même lui n'est pas mon maître. »
Un boycott de certains médias par Benatia ?
Forcément, cette prise de parole de Roberto De Zerbi a beaucoup fait parler et le journaliste Mathieu Grégoire, qui suit l’OM pour L’Équipe, y est allé de son petit message sur son compte X. « Tout cela donne des scènes assez étonnantes, avec un Roberto De Zerbi qui critique souvent le goût de la polémique de RMC, un média pourtant très apprécié… de Medhi Benatia (multiples ITW en deux ans), qui lui a décidé d’un boycott de La Provence et de L’Équipe. »
L’OM publie un communiqué
Face à cette situation assez délicate, l’OM a décidé de réagir. Le club phocéen a publié un communiqué dans lequel il s’adresse directement aux journalistes. « L’Olympique de Marseille est en droit d’attendre de l’ensemble des journalistes le respect des règles déontologiques qui encadrent la profession. Le club se réserve le droit d’agir par toutes les voies appropriées face à toute mise en cause infondée portant atteinte à son image ou à celle de ses collaborateurs. L’Olympique de Marseille demeure pleinement mobilisé autour de ses objectifs sportifs et institutionnels, dans un esprit d’unité, de responsabilité et de cohérence. »