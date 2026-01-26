Officiel : L’annonce de l’OM qui règle un dossier sensible !

Alexis Brunet

Dernièrement, Roberto De Zerbi s’est présenté en conférence de presse et il était passablement énervé. Le coach de l’OM s’en est pris aux journalistes, qu’il a fortement critiqués, et cela a forcément été très commenté. Le club phocéen a par la suite décidé de publier un communiqué pour essayer de régler ce dossier assez sensible.

Samedi soir, l’OM s’est imposé face au RC Lens au Vélodrome (3-1). Une victoire de prestige pour le club phocéen, mais après la rencontre Roberto De Zerbi n’était pas forcément aux anges. Le coach marseillais s’en est pris aux journalistes en conférence de presse, qu’il accuse de le critiquer à cause de sa nationalité. « Si j'avais un passeport français, ce serait un peu différent. (...) Vous pouvez écrire ce que vous voulez, mais, à mon avis, le passeport change les choses. (...) Certains d'entre vous pensent venir à la Commanderie comme des patrons. Mon seul patron, c'est Frank McCourt. Et même lui n'est pas mon maître. »

Un boycott de certains médias par Benatia ? Forcément, cette prise de parole de Roberto De Zerbi a beaucoup fait parler et le journaliste Mathieu Grégoire, qui suit l’OM pour L’Équipe, y est allé de son petit message sur son compte X. « Tout cela donne des scènes assez étonnantes, avec un Roberto De Zerbi qui critique souvent le goût de la polémique de RMC, un média pourtant très apprécié… de Medhi Benatia (multiples ITW en deux ans), qui lui a décidé d’un boycott de La Provence et de L’Équipe. »