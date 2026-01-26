«Le PSG a sa liste de souhaits» : Mercato relancé en coulisses ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que son mercato est assez calme jusque-là, le PSG est sur le point d’annoncer sa première recrue de 2026, qui a passé sa visite médicale avec succès ce lundi. Sauf retournement de situation, le mercato hivernal parisien devrait être terminé, mais le club de la capitale est prêt à se jeter sur la moindre opportunité et a déjà dressé une liste en ce sens.

Arrivé dimanche à Paris, Dro Fernandez va bientôt devenir la première recrue hivernale du PSG. Le club de la capitale a trouvé un accord avec le FC Barcelone pour le transfert du milieu offensif âgé de 18 ans. Une opération qui devrait s’élever à 8M€, soit 2M€ de plus que sa clause libératoire. Le joueur formé à la Masia a passé sa visite médicale avec succès ce lundi et les deux clubs devraient communiquer à ce sujet prochainement.

Le Barça ne digère pas le départ de Dro Fernandez Un départ qui n’a pas fait très plaisir au FC Barcelone, qui avait d’autres projets avec Dro Fernandez. « On pourra reparler de comment tout s’est déroulé. Ce fut une surprise. On avait déjà un accord pour un autre scénario, pour quand il allait fêter ses 18 ans, mais de façon surprenante son agent nous a dit qu’on n’allait pas pouvoir réaliser ce qui avait été accordé. Nous ferons en sorte que ça termine de la meilleure manière possible pour les intérêts du Barça », a déclaré Joan Laporta au micro de Catalunya Radio.