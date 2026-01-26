«Le PSG a sa liste de souhaits» : Mercato relancé en coulisses ?

Alors que son mercato est assez calme jusque-là, le PSG est sur le point d’annoncer sa première recrue de 2026, qui a passé sa visite médicale avec succès ce lundi. Sauf retournement de situation, le mercato hivernal parisien devrait être terminé, mais le club de la capitale est prêt à se jeter sur la moindre opportunité et a déjà dressé une liste en ce sens.
Arrivé dimanche à Paris, Dro Fernandez va bientôt devenir la première recrue hivernale du PSG. Le club de la capitale a trouvé un accord avec le FC Barcelone pour le transfert du milieu offensif âgé de 18 ans. Une opération qui devrait s’élever à 8M€, soit 2M€ de plus que sa clause libératoire. Le joueur formé à la Masia a passé sa visite médicale avec succès ce lundi et les deux clubs devraient communiquer à ce sujet prochainement.
Le Barça ne digère pas le départ de Dro Fernandez
Un départ qui n’a pas fait très plaisir au FC Barcelone, qui avait d’autres projets avec Dro Fernandez. « On pourra reparler de comment tout s’est déroulé. Ce fut une surprise. On avait déjà un accord pour un autre scénario, pour quand il allait fêter ses 18 ans, mais de façon surprenante son agent nous a dit qu’on n’allait pas pouvoir réaliser ce qui avait été accordé. Nous ferons en sorte que ça termine de la meilleure manière possible pour les intérêts du Barça », a déclaré Joan Laporta au micro de Catalunya Radio.
Pas d’autre recrue au PSG, à moins que…
Comme indiqué par le journaliste Loïc Tanzi dans un question/réponse sur le site de L’Équipe, l’arrivée de Dro Fernandez devrait marquer la fin du mercato hivernal du PSG. Toutefois, Luis Campos et Luis Enrique restent attentifs à ce qu’il se passe sur le marché des transferts et le club de la capitale pourrait passer à l’action si une bonne opportunité se présente. En ce sens, la direction parisienne a une « liste de souhaits », mais « il faudra que des possibilités concrètes existent sur ces dossiers pour avancer. »