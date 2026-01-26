Zidane approché pour pour porter le maillot du PSG, «oui, c’est vrai»

Alexis Brunet

Durant sa carrière de joueur, Zinédine Zidane est passé par l’AS Cannes et les Girondins de Bordeaux en France. Toutefois, le milieu offensif aurait également pu évoluer dans un troisième club de l’hexagone et il s’en est fallu d’un rien. Son nom avait été cité du côté du PSG et à l’époque Zizou était intéressé par l’idée d’évoluer à Paris.

Tout au long de sa carrière de joueur, Zinédine Zidane a évolué dans plusieurs pays. Il y a d’abord eu Cannes et Bordeaux en France, puis la Juventus de Turin en Italie et enfin le Real Madrid en Espagne. Toutefois, le milieu offensif n’est pas passé loin d’une carrière quelque peu différente. Lorsqu’il était chez les Girondins, le futur champion du monde aurait pu rejoindre un club bien différent.

Zidane aurait pu signer au PSG Il y a quelques années, dans l’émission Football Culture, le Show, Luis Fernandez avait révélé qu’il avait discuté avec Zinédine Zidane lorsqu’il était arrivé au PSG. Le milieu offensif se montrait même intéressé, mais l’opération ne s’était finalement pas faite. « Oui c'est vrai (j'ai tenté de le faire venir). Quand je suis arrivé au PSG, on disait que Rai allait partir. (…) J'ai eu le loisir de discuter avec Zidane, de lui en parler, et il n'était pas contre. Il a su continuer sa carrière en allant du côté de la Juve et nous, de notre côté, on a su garder Rai qui est devenu une légende. »