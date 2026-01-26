OM : Des attaques violentes contre De Zerbi

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Les propos de Roberto De Zerbi, tenus samedi soir après la victoire de l’OM face au RC Lens (3-1), envers la presse font beaucoup réagir depuis, notamment sur les ondes de RMC. Un célèbre consultant de la radio n’a pas apprécié la sortie du technicien italien, qu’il considère comme un manque d’humilité.

Malgré la belle victoire de son équipe lors de la réception du RC Lens (3-1) samedi soir, Roberto De Zerbi n’était pas totalement satisfait. Le technicien italien s’estime critiqué injustement et que cela a un lien avec sa nationalité. « Si j’avais un passeport français, certaines choses seraient différentes », a déclaré l’entraîneur de l’OM après la rencontre. Pour Roberto De Zerbi, « beaucoup » de journalistes français, mais pas tous, sont « de mauvaise foi ».

« C’est le niveau 0 du débat » « Déjà, s’il n’était pas italien, il n’aurait pas 7 adjoints, je te le dis. Si c’était un entraîneur français qui par miracle entraînait l’OM, on lui aurait donné un demi-adjoint et encore, tu te tais, tu n’en demandes pas plus », a déclaré Christophe Dugarry dans Rothen s’enflamme sur RMC, en réaction aux propos de l’entraîneur de l’OM, dont il a salué le travail contre le RC Lens, après un match raté face à Liverpool trois jours plus tôt. « Face à Lens, c’était super. Bravo De Zerbi. Il a gagné le combat tactique, il a pris des risques dans sa composition d’équipe, super. Ça a été le match parfait de la part des joueurs et du grand talent de De Zerbi, il nous l’a montré sur ce match-là. »