«Il manque un peu plus» : Un club réclame de l'argent à l'OM !

Axel Cornic

A la recherche de renforts au milieu de terrain, l’Olympique de Marseille a décidé de miser sur Quinten Timber, arrivé en provenance de Feyenoord. Mais ce n’est pas fini, puisque cette fin de mercato pourrait nous réserver quelques surprises encore, avec un club de Ligue 1 qui a lancé un message assez clair aux dirigeants phocéens.

Quelle sera la prochaine recrue marseillaise ? Après avoir longtemps été assez discret, l’OM a lancé son mercato avec plusieurs recrues de taille, comme Quinten Timber au milieu de terrain. Mais Medhi Benatia ainsi que Pablo Longoria ne semblent pas rassasiés, puisqu’ils souhaiteraient boucler un dossier qui traîne depuis quelques semaines déjà…

« L'OM ? Il n’y a aucun accord pour l'instant, mais... » Il s’agit d’Himad Abdelli, qui selon plusieurs sources aurait déjà trouvé un accord avec l’OM. Mais il manque encore celui avec le SCO Angers, où le joueur de 26 ans est sous contrat jusqu’en juin 2026 ! Invité de l’After Foot ce lundi soir, le directeur sportif angevin a d’ailleurs fait passer un message assez clair sur ce dossier. « L'OM ? Il n’y a aucun accord pour l'instant. Les choses ne sont pas bloquées, il manque un peu plus » a déclaré Laurent Boissier, au micro de RMC.