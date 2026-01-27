Souffrance au PSG : La famille du joueur impactée !

Amadou Diawara

Victime d'une terrible blessure, l'un des titis du PSG a été écarté des terrains pendant près de deux ans. Lors de cette période, cet international français était au plus mal. Mais il n'était pas le seul à vivre un enfer. En effet, sa famille - et notamment ses enfants - ont souffert avec lui.

A l'instar de la rupture des ligaments croisés, la rupture du tendon d'Achille est une blessure très redoutée chez les footballeurs. En effet, il est très difficile de s'en remettre, et il faut parfois attendre de longs mois, voire des années, avant de pouvoir reprendre du plaisir sur un terrain.

«Ça faisait du mal à ma famille» Formé au PSG, Presnel Kimpembe a eu le malheur d'être victime d'une rupture du tendon d'Achille le 26 février 2026. Une blessure qui l'a tenu éloigné des terrains pendant presque deux ans. Incapable de retrouver son meilleur niveau à son retour, Presnel Kimpembe a été transféré au Qatar SC le 7 septembre dernier. Interrogé par L'Equipe sur son calvaire au PSG, le défenseur central de 30 ans a expliqué à quel point sa famille avait été touchée par sa descente aux enfers. « Ce que j'ai appris lors de cette épreuve ? Être patient, même si c'est difficile, parce qu'on est des joueurs professionnels. On est amenés à s'entraîner tous les jours, sans ménage, pour des objectifs très élevés, surtout quand on est au Paris Saint-Germain. Le fait de ne pas pouvoir m'entraîner ni jouer avec l'équipe, ça m'a fait beaucoup de mal. Mais j'ai dû prendre mon temps, j'ai dû être patient, j'ai dû attendre et monter dans le train quand le train se présentait », a confié Presnel Kimpembe, avant d'en rajouter une couche.