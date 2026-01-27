PSG - «Nous avions un accord» : La trahison sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après un mercato estival peu animé dans la foulée du sacre européen, le PSG ne compte pas chambouler son effectif cet hiver. Cependant, un dossier fait polémique au point qu’une trahison soit pointée du doigt.

Depuis plusieurs années, le PSG a décidé de se tourner vers les jeunes joueurs sur le mercato afin de préparer l'avenir. Un projet lancé par Luis Campos et Luis Enrique et qui a permis à Joao Neves, Bradley Barcola ou encore Désiré Doué de rejoindre le club de la capitale qui n'hésite pas non plus à lancer les joueurs de son centre de formation à l'image de Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye ou encore Quentin Ndjantou. Et ce projet se poursuit puisque le PSG a décidé de miser sur Dro Fernandez, un crack du FC Barcelone qui possédait une clause libératoire à 6M€. Et du côté de la Catalogne, on ne digère pas ce transfert comme le fait savoir le président du Barça Joan Laporta.

Le Barça ne digère pas « Nous en parlerons lorsque tout sera réglé. Il a annoncé qu'il ne continuerait pas. C'est une situation désagréable. Nous pourrons redresser la situation comme prévu. Cela a été une surprise », confie-t-il au micro d’El Club de la mitjanit Catalunya Ràdio, avant de poursuivre.