Fan inconditionnel du PSG, il est obligé de tout annuler

Une annonce inattendue qui devrait en choquer plus d'un. Un artiste reconnu à l'échelle planétaire et qui est totalement affilié au PSG a pris son téléphone ce lundi afin de communiquer un message tout sauf joyeux à ses fans. Une maladie qu'il traîne et qui va faire réagir au Paris Saint-Germain. Explications.

Le PSG est un club fédérateur. Elles sont nombreuses les célébrités à avoir eu un coup de cœur avec le Paris Saint-Germain que ce soit en France et même à l'international. L'actrice Natalie Portman a déjà fait part de son affection pour le club de la capitale. Un artiste qui dispose lui aussi d'une renommée internationale, mais qui est issu de région parisienne, créant un lien encore plus fort avec le PSG depuis de longues années, ainsi qu'une proximité avec certaines figures du club.

«Je lutte depuis un certain temps contre un problème de santé» « Et Ousmane Ballon d'or, et Ousmane Ballon d'or ! ». Le 1er juin dernier, sur la pelouse du Parc des princes dans le cadre des célébrations pour le sacre du PSG en Ligue des champions la veille à Munich face à l'Inter (5-0), DJ Snake lançait le chant ci-dessus. La propagande pour le Saint-Graal individuel était donc lancée pour Ousmane Dembélé qui a été sacré au Théâtre du Châtelet le 22 septembre dernier. Quelques mois sont passés depuis cette soirée magique pour le PSG, et le fan inconditionnel du Paris Saint-Germain qu'est DJ Snake a annoncé une nouvelle sur ses réseaux sociaux qui risque d'émouvoir ses fans dont Marquinhos et Nasser Al-Khelaïfi proches de l'artiste français. « Je lutte depuis un certain temps contre un problème de santé, et celui-ci a fini par avoir raison de moi. Après avoir discuté avec mes médecins, je dois subir une intervention chirurgicale début février. Je ne peux plus repousser ni retarder cette opération, et j'aurai besoin d'un mois pour me reposer et récupérer complètement après cela ».