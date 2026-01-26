«Câlins, bisous» : Les étonnantes relations au PSG et en équipe de France !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Que ce soit au PSG ou bien en équipe de France, la concurrence est rude et forcément, les places sont chères. Il faut donc se battre pour gagner sa chance, ce qui peut bien évidemment donner lieu à certaines tensions entre les différents joueurs en concurrence. Mais voilà que chez certains, cette philosophie n'est clairement pas la même.

Sur un terrain de football, il n'y a que 11 joueurs qui peuvent débuter un match. Mais ils sont bien évidemment plus que cela à prétendre une place de titulaire. De quoi instaurer une concurrence sévère dans certaines critiques. Forcément, une telle situation peut faire apparaitre des étincelles chez quelqu'uns, mais au contraire, chez d'autres, cette concurrence se traduit bien différemment...

Sakho a eu de la concurrence ! Aujourd'hui à la retraite, Mamadou Sakho aura connu une très belle carrière. Passé par le PSG, Liverpool ou encore l'équipe de France, celui qui était défenseur central s'est frotté au très haut niveau et forcément à une grosse concurrence pour une place sur le terrain. Sakho s'est ainsi retrouvé face à de sacrés noms comme Raphaël Varane ou encore Martin Škrtel. Mais pas question toutefois pour l'ancien Parisien de partir en guerre avec ceux qui étaient ses coéquipiers.