Officiel - Un champion olympique au PSG : La grande annonce après avoir signé !

Au PSG, il n'y a seulement le football. En effet, le club de la capitale est omnisport et compte notamment une équipe de handball reconnue. L'effectif parisien regroupe d'ailleurs certains des plus grands noms de ce sport. Et voilà qu'on aura l'occasion de voir un champion olympique avec le PSG. Le contrat a été signé et suite à cela, une grande précision a par ailleurs été apportée.

Pendant que le mercato bat son plein et que le PSG est en passe d'acter le transfert de Dro en provenance du FC Barcelone, moyennant 8M€, la section handball du club de la capitale acte elle aussi des signatures. Et pas des moindres ! En effet, ce n'est ni plus ni moins qu'un champion olympique, double champion du monde et champion d'Europe qui a paraphé un contrat avec le PSG.

« Nous sommes fiers... » Présent à Paris depuis 2015, Luka Karabatic va encore y rester un moment. En effet, le frère de Nikola Karabatic a prolongé son contrat avec le PSG et le voilà désormais lié jusqu'en 2027. « Luka incarne pleinement l’identité et les valeurs du Paris Saint-Germain Handball. Son parcours, son palmarès et sa longévité au plus haut niveau témoignent de son professionnalisme et de son engagement sans faille. Nous sommes fiers de pouvoir l’accompagner et de partager avec lui cette dernière étape de sa carrière », a réagi Thierry Omeyer, manager général du PSG Handball pour les médias du club parisien.