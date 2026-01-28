« Il y aura peut-être un traitement différent… », Le PSG prêt à faire sauter son salary cap ?

Alexis Brunet

Depuis plusieurs années, le PSG est devenu l’un des meilleurs clubs au monde. Un statut qui permet notamment d’attirer de grands joueurs et, selon certaines indiscrétions, le club de la capitale pourrait offrir prochainement un énorme contrat à la tête de gondole de son projet, ce qui devrait ravir les supporters parisiens, mais cela coûtera possiblement très cher.

En 2011, le PSG est rentré dans une nouvelle ère en se faisant racheter par le Qatar. Cela a alors permis au club de la capitale d’attirer certains des meilleurs joueurs de la planète. Grâce à ces investissements, les Parisiens ont d’ailleurs enfin mis la main sur la Ligue des champions la saison dernière.

Le PSG veut prolonger Luis Enrique Si le PSG a remporté la Ligue des champions, c’est grâce à son effectif de grande qualité, mais également à Luis Enrique. Le technicien espagnol a transformé le club de la capitale et les dirigeants parisiens souhaitent d’ailleurs le prolonger, comme l’a affirmé le journaliste Fabrice Hawkins dans l’After Foot. « C’est un secret de Polichinelle que le PSG veut prolonger Luis Enrique. Ils lui ont dit depuis le début de la saison. Il sait que le PSG veut le prolonger avec un contrat à long terme. Ce qui va être intéressant, c’est de voir si le salary cap dont a parlé Nasser Al-Khelaïfi va s’appliquer aussi à l’entraîneur. Je pense qu'il y aura peut-être un traitement différent. »