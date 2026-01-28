Transfert au PSG : «C’était son propre choix de partir»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Très calme jusque-là, le mercato du PSG s’est animé en début de semaine, avec l’arrivée de la première recrue hivernale. Un transfert qui a fait beaucoup de bruit, mais qui n’a pas été influencé par le club de la capitale. C’est le joueur qui a fait le choix de quitter son club et les dirigeants parisiens n’ont fait que profiter de la situation.

À 18 ans et après seulement cinq matchs disputés en professionnel, Dro Fernandez a pris la décision de quitter le FC Barcelone. Pour poursuivre sa carrière, le milieu offensif a choisi le PSG, où son arrivée a été officialisée lundi. Dans un entretien accordé aux médias du club de la capitale, le joueur formé à la Masia en a expliqué les raisons.

« Il n’y a pas de meilleur endroit pour grandir » « Je suis très heureux, très enthousiaste. C’est un moment de grande fierté pour moi et pour ma famille. J’ai hâte de commencer ! C’est une étape importante. J’ai pris la décision de continuer à grandir en tant que joueur, et je pense qu’il n’y a pas de meilleur endroit qu’ici pour continuer à grandir. (Le projet parisien) C’est la raison pour laquelle je suis ici. Je pense qu’il n’y a pas de meilleur endroit pour grandir, parce que le projet qu’il y a désormais avec les jeunes ici est incroyable. C’est grâce à l’entraîneur et à tous ceux qui rendent cela possible. C’est pour cela que je suis ici », a déclaré Dro Fernandez.