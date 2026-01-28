Nouveau départ pour un attaquant du PSG, l'offre fuite déjà dans la presse

Axel Cornic

Le mercato hivernal se termine dans seulement quelques jours, mais les choses pourraient encore bouger au Pari Saint-Germain. C’est notamment le cas sur le front des départs, avec un attaquant qui ne rentre clairement pas dans les plans de Luis Enrique et qui fait actuellement beaucoup parler de lui à l’étranger.

A Paris, il n’y a pas de la place pour tout le monde. Depuis l’arrivée de Luis Enrique, les victimes ont été nombreuses au PSG et certaines très importantes, comme ce qui s’est passé avec Gianluigi Donnarumma l’été dernier. Mais il y a un joueur dont les Parisiens n’arrivent pas à se séparer...

Le retour du feuilleton Kolo Muani Recruté pour près de 95M€ en 2023, Randal Kolo Muani n’a jamais eu sa place dans les plans de Luis Enrique. Il y a un an, la solution avait été trouvée avec un prêt à la Juventus, mais l’international français est revenu dans son club après la dernière Coupe du monde des clubs. Pourtant, à Turin tout le monde semblait vouloir garder le joueur du PSG, qui de son côté avait d’ailleurs pris parti en public pour le club bianconero. Finalement, il a viré sur Loïs Openda et Jonathan David, tandis que RKM est revenu à Paris, avant de partir à Tottenham dans le cadre d’un prêt sans option d’achat. Des transferts refusés par le PSG dans la dernière ligne droite du mercato https://t.co/agJ7Oqa3wA — le10sport (@le10sport) January 28, 2026