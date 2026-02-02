«On nous l’a vendu comme un grand joueur» : Problème avec un grand nom de l’OM, «il n’a pas les épaules»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En une semaine, l’OM a vécu de grosses désillusions. Tout d’abord en Ligue des Champions, en étant éliminé après une terrible défaite (3-0) sur la pelouse de Bruges, puis en championnat avec un nul face au Paris FC (2-2). Pour certains observateurs, certains gros noms de l’effectif marseillais n’ont pas assumé leurs responsabilités.

La fin de saison de l’OM risque d’être très animée. Cette semaine, le club phocéen a subi une terrible élimination en Ligue des Champions. Terminant 25ème de la phase régulière, Marseille ne verra pas la suite de la compétition, et va tenter de sauver sa saison en faisant son maximum en championnat et en Coupe de France.

Certains cadres défaillants à l’OM ? Mais alors que l’OM avait l’occasion de se rattraper avec une bonne prestation sur la pelouse du Paris FC ce samedi, les hommes de Roberto De Zerbi se sont écroulés en fin de rencontre, et ont concédé le match nul. Certains cadres du vestiaire n’ont pas réussi à adresser suffisamment de caractère à cette formation, et cela agace. Sidney Govou notamment, a décidé de pointer du doigt l’attitude de Pierre-Emile Hojberg. Le Danois n’a pas été épargné par l’analyse de l’ancien attaquant de l’OL ce dimanche soir.