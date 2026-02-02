«On nous l’a vendu comme un grand joueur» : Problème avec un grand nom de l’OM, «il n’a pas les épaules»

En une semaine, l’OM a vécu de grosses désillusions. Tout d’abord en Ligue des Champions, en étant éliminé après une terrible défaite (3-0) sur la pelouse de Bruges, puis en championnat avec un nul face au Paris FC (2-2). Pour certains observateurs, certains gros noms de l’effectif marseillais n’ont pas assumé leurs responsabilités.
La fin de saison de l’OM risque d’être très animée. Cette semaine, le club phocéen a subi une terrible élimination en Ligue des Champions. Terminant 25ème de la phase régulière, Marseille ne verra pas la suite de la compétition, et va tenter de sauver sa saison en faisant son maximum en championnat et en Coupe de France.
Certains cadres défaillants à l’OM ?
Mais alors que l’OM avait l’occasion de se rattraper avec une bonne prestation sur la pelouse du Paris FC ce samedi, les hommes de Roberto De Zerbi se sont écroulés en fin de rencontre, et ont concédé le match nul. Certains cadres du vestiaire n’ont pas réussi à adresser suffisamment de caractère à cette formation, et cela agace. Sidney Govou notamment, a décidé de pointer du doigt l’attitude de Pierre-Emile Hojberg. Le Danois n’a pas été épargné par l’analyse de l’ancien attaquant de l’OL ce dimanche soir.
« Hojbjerg par exemple. On nous l'a vendu comme un grand joueur »
« Le costume est trop grand pour certains joueurs, affirme ainsi Sidney Govou ce dimanche soir sur le plateau du Canal Football Club sur Canal +. A Marseille, on parle beaucoup, ils s'exposent beaucoup. Et les 10 dernières minutes, c'est de l'expérience. Il faut se calmer, et je trouve qu'il y a certains joueurs qu'on nous a vendu comme joueurs expérimentés, pour moi ils n'ont pas l'expérience. Hojbjerg par exemple. On nous l'a vendu comme un grand joueur, je ne dis pas qu'il est pas bon, mais dans ces moments-là, c'est sur ce genre de joueurs qu'il faut t'appuyer, je pense qu'il n'a pas les épaules pour supporter tout ça », conclut-il.