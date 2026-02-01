OM : «C'est dingue», le problème qui dure depuis trop longtemps !

Axel Cornic

Après la désillusion de la Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille avait sans aucun doute l’envie de se relancer, avec un retour à la Ligue 1. Et même si elle n’aurait pas arrangé grand-chose, une victoire semblait se dessiner pour les hommes de Roberto De Zerbi, qui ont finalement sombré en toute fin de rencontre en concédant le nul face au Paris FC (2-2).

Rien ne va plus à Marseille, après la catastrophe de la dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Des joueurs aux dirigeants, tout le monde est accusé et la position de Roberto De Zerbi s’est grandement fragilisée, avec un départ qui a même été évoqué. L’Italien devrait finalement rester jusqu’à la fin de la saison, mais le mal semble profond à l’OM.

Marseille laisse encore filer des points Car samedi, tout était réuni pour une victoire assez facile, face à un Paris FC qui en avait pris cinq lors du match aller d’aout dernier (5-2). Tout a bien commencé avec une ouverture du score de Mason Greenwood, mais ensuite tout s’est écroulé en quelques minutes, avec Ilan Kebbal qui a finalement crucifié l’OM sur penalty. Ce nul a ainsi un gout de défaite, avec le RC Lens et le PSG qui peuvent désormais prendre le large au classement de Ligue 1.