La crise continue à l’OM : Un Marseillais enfonce De Zerbi... et il assume !

Axel Cornic

L’irrégularité de l’Olympique de Marseille a encore rappé cette semaine, puisque quelques jours après la belle victoire en Ligue 1 face au RC Lens (3-1), il y a eu cette élimination catastrophique de la Ligue des Champions. Et pour ne rien arranger, Roberto De Zerbi et ses hommes n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul ce samedi face au Paris FC (2-2), dans une fin de match folle.

Encore une fois, la victoire semblait tendre les bras à Marseille. Sur la pelouse de Jean Bouin ce samedi, l’OM avait l’occasion de se racheter après l’élimination de la Ligue des Champions. Mais le club phocéen s’est plutôt enfoncé dans la crise face au PFC, laissant filer la victoire après un penalty réussi par Ilan Kebbal en toute fin de rencontre.

«Il y a eu une grosse explication dans le vestiaire» de l’OM : Ce moment de tension avec De Zerbi révélé par Walid Acherchour https://t.co/D6NaHEsOEs — le10sport (@le10sport) January 31, 2026

Kebbal marque (encore) contre l’OM C’était une rencontre spéciale pour l’international algérien de 27 ans, qui réalise une belle saison sous les couleurs du Paris FC avec 8 buts et 5 passes décisives en 19 matchs de Ligue 1. Il est en effet né à Marseille et a bien failli jouer à l’OM, sans un problème survenu lors de la saison 2015-2016. « Ilan avait fait quelques entraînements avec les U17 nationaux de l’OM et avait été hyper convaincant » avait raconté à Ouest-France l’un des premiers entraineurs d’Ilan Kebbal. « Puis, il est parti faire un essai dans un autre club professionnel et, quand Marseille l’a su, on lui a dit de ne pas revenir. Ils n’ont plus voulu en entendre parler. Ils s’en sont débarrassés, alors qu’ils l’avaient entre leurs murs ».