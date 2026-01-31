«L'un des jeunes les plus techniques de la région» : Crack à Marseille, il se révèle à Paris !

Pierrick Levallet

Depuis quelques décennies maintenant, une grande rivalité s’est installée entre Paris et Marseille dans le football. Cela n’empêche pas certains natifs dans la cité phocéenne de se révéler dans la capitale. C’est notamment le cas d’un joueur de Ligue 1, qui a connu une éclosion dans la Ville Lumière après avoir quitté la Canebière.

«Son éclosion a été très longue» Ilan Kebbal est en effet l’une des révélations de l’exercice 2025-2026. L’international algérien brille au Paris FC, qui pointe pourtant à la 14e place en championnat. Pourtant, le joueur d’aujourd’hui 27 ans ne faisait pas forcément l’unanimité dans sa jeunesse. « C'est moi qui l'ai accueilli. Ilan avait des qualités indéniables, mais il n'affichait pas une supériorité écrasante par rapport aux autres en raison de son gabarit. En foot à 8, sur un terrain plus petit, il avait des facilités mais quand il est passé à 11, ça a été plus compliqué et il n'était pas forcément titulaire. Son éclosion a été très longue » a notamment expliqué Serge Obré, directeur sportif et en charge des débutants dans le club de Marseille dans lequel Ilan Kebbal a fait ses gammes, interrogé par L’Equipe.