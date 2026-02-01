OM - Ligue des champions : Le bonus à 750 000€ qui va faire parler...

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Les derniers jours auront été fous à l’OM. Le club marseillais, qui sort de deux grosses désillusions sportives avec la défaite à Bruges et le nul sur la pelouse du Paris FC, va connaître une fin de mercato très animée. Alors que Marseille boucle actuellement un transfert, une certaine clause liée à la Ligue des Champions risque de faire jaser…

Au terme d’une semaine extrêmement animée, l’OM devrait connaître une fin de mercato hivernal de folie. Alors que pour rappel, le marché des transferts se terminera ce mardi 3 janvier, le club phocéen a prévu plusieurs opérations. Marseille, désormais éliminé de la Ligue des Champions et distancé pour le titre en Ligue 1, va ajuster son effectif au cours des prochaines heures.

Abdelli vers l’OM Si dans le sens des départs, Arthur Vermeeren, Matt O’Riley, et Amir Murillo pourraient très clairement quitter l’OM, Marseille s’apprête également à valider l’opération Himad Abdelli. Pour rappel, l’international Algérien est dans le viseur du club phocéen depuis de longues semaines déjà. Âgé de 26 ans, Abdelli rêve de l’OM et s’y dirige fortement comme l’a confirmé l’entraîneur Alexandre Dujeux il y a quelques jours. « On a le départ de Sidiki Chérif et le départ d’Abdelli. Ces deux départs sont dans le bon sens, après je suis sur le terrain mais c’est en bonne voie, on verra si ça se finalise. Il faut évidemment que ça se finalise mais l’idée c’était ça », a lâché le coach d’Angers.