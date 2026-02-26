«Traumatisé» par la Coupe du monde, un joueur revient au PSG et ça finit mal

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans l'histoire du PSG, il y a eu plusieurs clashs, notamment avant l'arrivée du Qatar en 2011. C'est ainsi qu'un ancien entraîneur du club de la capitale raconte la façon dont un joueur était revenu «traumatisé» d'une Coupe du monde.

Arrivé sur le banc du PSG en décembre 2005, Guy Lacombe va s'appuyer sur plusieurs cadres ce qui lui permettra de remporter la Coupe de France en 2006 lors d'une grande finale contre l'OM marquée par un but de Vikash Dhorasoo. Ce dernier devait d'ailleurs s'imposer comme un leader sur le long terme, mais tout s'est mal fini puisqu'il a même été licencié le 11 octobre 2006. Interrogé à ce sujet, Guy Lacombe estime que c'est la Coupe du monde 2006 qui a ruiné la fin d'aventure de Vikash Dhorasoo au PSG, puisque l'ancien joueur de l'OL avait très peu joué, ce qu'il a mal vécu.

Guy Lacombe lâche ses vérités sur Vikash Dhorasoo « C’est un garçon très intelligent. Mais lorsqu’il revient du Mondial 2006 il est traumatisé, il a perdu toute envie de faire des efforts sur un terrain parce qu’il est déçu de ne pas avoir participé au Mondial où il n’a pratiquement pas joué. Et puis ensuite, on a eu du mal à le remettre dans le coup. Après, il y a eu un incident avec le président. Mais c’est vrai qu’au niveau médiatique, cela a été dur pour moi parce qu’on m’a vraiment attaqué », racontait-il en mars 2025 sur la chaîne YouTube de Paris United.