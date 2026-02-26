«Ce sont des Twingos» : Deux joueurs du PSG prennent très cher (et les noms vont vous surprendre)

Le PSG s'est qualifié pour les huitièmes de la finale de la Ligue des champions mercredi soir après un match nul plus que poussif contre l'AS Monaco (2-2). Les Parisiens sont loin d'avoir convaincu et deux joueurs ont été pointés du doigt.
Cette saison, le PSG espère réussir l'exploit de conserver son titre en Ligue des champions. Mais après des débuts très réussis, les Parisiens ont connu plusieurs accrocs que ce soit contre le Sporting CP (1-2), Bilbao (0-0) et Newcastle (1-1). Qualifié pour les barrages, le PSG aurait ainsi pu se rassurer, mais au contraire, malgré la qualification contre l'AS Monaco, les doutes sont encore plus importants après cette double confrontation. Walid Acherchour est ainsi très inquiet pour la suite.
Le coup de gueule de Walid Acherchour
« Il y a trop de signaux négatifs, ça pue pour le PSG. Contre Monaco, j’attendais vraiment ces deux matchs pour me faire une idée de la régularité, de l’intensité et de l’énergie que pouvait déployer le PSG. Mais on est loin du compte », confie-t-il au micro de Winamax FC avant d'entrer plus dans le détails en ciblant notamment les performances d'Achraf Hakimi et Nuno Mendes, monstrueux la saison dernière.
«Nuno Mendes et Hakimi ce ne sont plus des avions, ce sont des Twingos»
« Nuno Mendes et Hakimi ce ne sont plus des avions, ce sont des Twingos. Vitinha est cramé depuis un mois, il a trop joué, mais tu n’as aucune solution pour le remplacer, personne n’est capable de jouer comme lui devant la défense. Dembélé est blessé, avec une gestion qui laisse songeur. Et Fabian Ruiz est blessé aussi. Avec tout le respect, si Zaïre-Emery est mis en avant, c’est que l’équipe va mal. Et c’est pas Dro Fernandez qui va te changer la physionomie de la saison. Où sont les solutions ? C’est très inquiétant », ajoute Walid Acherchour.