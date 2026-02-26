«Ce sont des Twingos» : Deux joueurs du PSG prennent très cher (et les noms vont vous surprendre)

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le PSG s'est qualifié pour les huitièmes de la finale de la Ligue des champions mercredi soir après un match nul plus que poussif contre l'AS Monaco (2-2). Les Parisiens sont loin d'avoir convaincu et deux joueurs ont été pointés du doigt.

Cette saison, le PSG espère réussir l'exploit de conserver son titre en Ligue des champions. Mais après des débuts très réussis, les Parisiens ont connu plusieurs accrocs que ce soit contre le Sporting CP (1-2), Bilbao (0-0) et Newcastle (1-1). Qualifié pour les barrages, le PSG aurait ainsi pu se rassurer, mais au contraire, malgré la qualification contre l'AS Monaco, les doutes sont encore plus importants après cette double confrontation. Walid Acherchour est ainsi très inquiet pour la suite.

Du début à la fin, merci pour le soutien. ❤️💙 pic.twitter.com/AB6XDVZGyS — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 25, 2026

Le coup de gueule de Walid Acherchour « Il y a trop de signaux négatifs, ça pue pour le PSG. Contre Monaco, j’attendais vraiment ces deux matchs pour me faire une idée de la régularité, de l’intensité et de l’énergie que pouvait déployer le PSG. Mais on est loin du compte », confie-t-il au micro de Winamax FC avant d'entrer plus dans le détails en ciblant notamment les performances d'Achraf Hakimi et Nuno Mendes, monstrueux la saison dernière.