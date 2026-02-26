«Personne ne le sait ça» : Le jour où Zidane a choqué l'équipe de France !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Zinedine Zidane a connu quelques soirées mémorables avec l'équipe de France. Que ce soit la rencontre magique contre le Brésil en 1998 avec son doublé de la tête ou bien la victoire en finale de l'Euro 2000 contre l'Italie par le biais d'un but en or signé David Trezeguet, celui qui est surnommé Zizou a signé au passage quelques performances de grande qualité dont une lors de cette compétition avec un geste surprenant pour le reste de ses partenaires.

Douze années de souvenirs avec des hauts et des bas. Un départ prématuré en 2004 avant de revenir une année plus tard avec une Last Dance à la Michael Jordan. Voici le bilan de Zinedine Zidane en équipe de France comprenant deux succès de taille au Mondial 98 et à l'Euro 2000 entre autres. Et ce, avec quelques inspirations qui ont parfois surpris ses propres partenaires.

Alen Boksic, Didier Deschamps and Zidane Zidane, 1996 🏆 pic.twitter.com/XsMHB0pXJm — 90s Football (@90sfootball) February 26, 2026

«Quand il met la main comme ça devant et qu'il court un peu partout, c'est un hommage à Alan Shearer» Le 28 juin 2000, au Stade Roi Baudouin, Zinedine Zidane signait une performance XXL sous le maillot de l'équipe de France. En demi-finale de l'Euro, le Ballon d'or 98 était partout et a été celui, comme en 2006, qui a marqué sur penalty face à la Seleçao du Portugal. Avant de tromper Ricardo en demi-finale de la Coupe du monde en Allemagne, Zidane marquait le penalty en or face à Victor Baia. Un penalty en or inscrit grâce à un contrepied raconté par Marcel Desailly en interview au moment de rappeler ses souvenirs de l'Euro 2000. « Quand Zizou vient tirer son penalty, je suis rassuré (ndlr en or en demi-finale de l'Euro contre le Portugal). On le voit bien, il s'est appliqué, plat du pied hors de portée du gardien de but. Il a fait son petit hommage à Alan Shearer. Personne ne le sait ça. Quand il met la main comme ça devant et qu'il court un peu partout, c'est un hommage à Alan Shearer. A chaque but qu'il marquait en Premier League, il était amené à faire ce geste. Je ne sais pas pourquoi, il a peut-être un amour particulier pour Shearer ».