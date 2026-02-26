«Cristiano Ronaldo s'en fiche» : L'annonce qui risque de faire parler

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En sélection portugaise ou avec Al-Nassr, Cristiano Ronaldo parvient régulièrement à trouver le chemin des filets. De quoi lui permettre de continuer à bâtir sa légende après une multitude de trophées raflés parmi les différents clubs dans lesquels il est passé. Cependant, son entraîneur a fait une annonce qui risque d'en surprendre plus d'un.

Cristiano Ronaldo évolue au plus haut niveau mondial depuis plus de deux décennies. A 41 ans, CR7 a brillé partout où il est passé. Que ce soit au Sporting où tout a commencé en 2002, à Manchester United où il a remporté ses premiers titres majeurs : championnat, Ligue des champions, Ballon d'or. Au Real Madrid, Ronaldo est entré dans la cour des très grands en multipliant les victoires en C1, les Ballons d'or, le tout en empilant les buts.

«Mon challenge est d'atteindre les 1000 buts» Ce que la légende du football portugais a continué à faire à la Juventus, une seconde fois à Manchester United et à présent à Al-Nassr. Si bien qu'il se trouve à quelques dizaines de buts d'atteindre la barre symbolique des 1000 réalisations. Rien que ça. En discussion avec Rio Ferdinand pour le format Rio Meets, Cristiano Ronaldo avait tenu les propos suivants il y a de cela quelques semaines seulement : « Mon challenge est d'atteindre les 1000 buts ». Cependant, la mission n'est plus la même selon son sélectionneur au Portugal : Roberto Martinez. « La carrière de Cristiano est passée par plusieurs phases où il voulait être le meilleur buteur, où il voulait gagner sur certains aspects individuellement. Maintenant, il a changé. Je me souviens d'un match contre la Turquie à l'Euro. Il était en un contre un face au gardien. Il n'avait marqué aucun but dans le tournoi et il y avait un peu de bruit à ce sujet. Il a fait la passe à Bruno Fernandes. L'impact que cette passe décisive a eu dans le vestiaire était bien plus fort que celui de marquer un but. Maintenant, il est dans cette situation ».