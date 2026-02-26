«Cristiano Ronaldo s'en fiche» : L'annonce qui risque de faire parler

En sélection portugaise ou avec Al-Nassr, Cristiano Ronaldo parvient régulièrement à trouver le chemin des filets. De quoi lui permettre de continuer à bâtir sa légende après une multitude de trophées raflés parmi les différents clubs dans lesquels il est passé. Cependant, son entraîneur a fait une annonce qui risque d'en surprendre plus d'un.
Cristiano Ronaldo évolue au plus haut niveau mondial depuis plus de deux décennies. A 41 ans, CR7 a brillé partout où il est passé. Que ce soit au Sporting où tout a commencé en 2002, à Manchester United où il a remporté ses premiers titres majeurs : championnat, Ligue des champions, Ballon d'or. Au Real Madrid, Ronaldo est entré dans la cour des très grands en multipliant les victoires en C1, les Ballons d'or, le tout en empilant les buts.
«Mon challenge est d'atteindre les 1000 buts»
Ce que la légende du football portugais a continué à faire à la Juventus, une seconde fois à Manchester United et à présent à Al-Nassr. Si bien qu'il se trouve à quelques dizaines de buts d'atteindre la barre symbolique des 1000 réalisations. Rien que ça. En discussion avec Rio Ferdinand pour le format Rio Meets, Cristiano Ronaldo avait tenu les propos suivants il y a de cela quelques semaines seulement : « Mon challenge est d'atteindre les 1000 buts ». Cependant, la mission n'est plus la même selon son sélectionneur au Portugal : Roberto Martinez.
« La carrière de Cristiano est passée par plusieurs phases où il voulait être le meilleur buteur, où il voulait gagner sur certains aspects individuellement. Maintenant, il a changé. Je me souviens d'un match contre la Turquie à l'Euro. Il était en un contre un face au gardien. Il n'avait marqué aucun but dans le tournoi et il y avait un peu de bruit à ce sujet. Il a fait la passe à Bruno Fernandes. L'impact que cette passe décisive a eu dans le vestiaire était bien plus fort que celui de marquer un but. Maintenant, il est dans cette situation ».
«Il se dit, « quelle sera la différence pour moi de marquer 1050 buts ou 950 ? Je suis le même joueur»»
« On parle des 1000 buts. Il ne se soucie pas des 1000 buts. Il se dit, « quelle sera la différence pour moi de marquer 1050 buts ou 950 ? Je suis le même joueur ». Il est un peu différent dans les 30 derniers mètres maintenant. Je pense qu'il apprécie le fait d'attirer deux joueurs, de créer un espace afin de prendre de meilleures décision où et quand agir ou non. C'est vrai que ce n'est plus le joueur qu'il était à 25,26 ans qu'il devait être pour être le joueur qui a marqué plus de buts que d'apparitions au Real Madrid ». a conclu Roberto Martinez lors de son apparition sur le plateau Stick to Football de Sky Sports.