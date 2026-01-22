Laure Boulleau : L'humiliation à la télévision !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présente sur le plateau du Canal Champions Club mercredi soir après la lourde défaite de l'OM contre Liverpool (0-3), Laure Boulleau a analysé la prestation marseillaise. Mais dès la mi-temps, l'ancienne joueuse du PSG n'a pas pu s'empêcher de taquiner les joueurs du club phocéen après le coup franc de Dominik Szoboszlai.

C'était un match de gala qu'accueillait le Vélodrome mercredi soir puisque l'OM recevait Liverpool. Mais alors que les Marseillais espéraient une victoire de prestige, ils ont subi une véritable correction. Battu 3 à 0, l'OM a notamment encaissé un but au pire des moments, juste avant la mi-temps après avoir contenu les assauts des Reds. C'est sur coup franc que Liverpool va ouvrir grâce à la malice de Dominik Szoboszlai qui glisse le ballon sous le mur.

Laure Boulleau humilie l'OM Les Marseillais avaient effectivement décidé de ne pas mettre de joueur au sol derrière leur mur comme cela se fait désormais quasiment à chaque fois. Une erreur selon Laure Boulleau. « En ayant ce joueur-là (allongé derrière le mur, ndlr), le tireur est obligé de tirer au-dessus ou sur le côté. Là, il a été très malin, très intelligent de le faire. Ça a été à cause de ces coups francs qu’on a mis quelqu’un par terre », assure-t-elle au micro de Canal+.