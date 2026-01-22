OM : Coup de foudre en Premier League, De Zerbi passe aux aveux !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Roberto De Zerbi n'a pas oublié ses deux exercices passés sur le banc de touche de Brighton. Ce qui lui avait permis de croiser la route de quelques joueurs de ballon qui l'ont marqué. Au point d'avouer ressentir de l'affection pour plusieurs d'entres eux lors d'une interview sur le podcast d'Antonio Cassano.

Avant de prendre les rênes de l'équipe première de l'OM en juin 2024 en paraphant un contrat de trois ans, Roberto De Zerbi officiait en Premier League. A la tête de Brighton, le technicien italien avait quasiment effectué deux saisons pleines, remplaçant Graham Potter à l'automne 2022, parti pour Chelsea.

«Des joueurs que j'aimerais entrainer ? Odegaard, Wirtz, Olise, Palmer» Grâce à son expérience chez les Seagulls, Roberto De Zerbi a eu la possibilité de témoigner de deux grands talents en les personnes de Martin Odegaard, capitaine d'Arsenal ainsi que Cole Palmer qui s'est pleinement révélé à la rentrée des classes 2023 grâce à son transfert à Chelsea. De passage sur le podcast Viva El Futbol, De Zerbi a déclaré sa flamme à plusieurs joueurs évoluant en Premier League ainsi qu'à Michael Olise, passé de Crystal Palace au Bayern Munich à l'été 2024. « Des joueurs que j'aimerais entrainer ? Odegaard, Wirtz, Olise, Palmer...».