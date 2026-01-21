De Zerbi - OM : Un surprenant tacle glissé à Jérôme Rothen ?

Axel Cornic

Sa signature au cours de l’été 2024 a suscité un énorme engouement. Mais un an après, Roberto De Zerbi ne fait toujours pas l’unanimité auprès des observateurs. Et une sorte de guerre s’est même installé avec certains consultants, notamment sur RMC, comme avec l’ancien parisien Jérôme Rothen.

Décidément, Roberto De Zerbi n’a pas une grosse cote en France. Considéré comme l’un des tacticiens les plus intéressants de sa génération, le coach de l’OM est souvent la cible des critiques et c’est notamment le cas sur les antennes de RMC, avec une célèbre émission qui décortique l’actualité du football.

« Il y a eu erreur de casting avec De Zerbi » Il s’agit évidemment de Rothen s’enflamme, où l’animateur vedette Jérôme Rothen s’est plusieurs fois payé De Zerbi. « Quand tu vois la fiche de De Zerbi, c’est 10 matchs de Ligue des Champions et une victoire. T’as tout résumé » avait expliqué l’ancien du PSG, en novembre dernier. « Tactiquement, il n’a pas les armes, il ne trouve pas les ingrédients et les compétences pour pousser l’OM à être meilleur. Il y a eu erreur de casting ».