OM - De Zerbi annonce son départ : C'est le choc !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a quelques jours, Roberto De Zerbi semait le trouble concernant son avenir à l'OM en assurant qu'il liait son futur à Medhi Benatia, qui avait lui-même eu des propos intrigants à ce sujet. Une situation qui agace Christophe Dugarry qui estime que ce genre de propos ne servent qu'à déstabiliser le club.

Après la défaite frustrante dans le Trophée des champions contre le PSG, Medhi Benatia avait laissé planer le doute sur son avenir rappelant qu'à l'OM « c'est difficile de se projeter » avant de surenchérir en assurant que « dans pas longtemps il y aura d'autres personnes à notre place ». Des propos inquiétants pour les Marseillais d'autant plus qu'ils ont été suivis par ceux de Roberto De Zerbi qui a juré fidélité au directeur du football de l'OM. « Je suis fidèle et correct. Pour moi, le jour où Benatia s'en ira, je m'en irai également. Si l'une de ces deux personnes-là (Pablo Longoria et Benatia) n'est plus présente, alors je m'en irai également », lâchait l'Italien en conférence de presse. Un enchaînement de déclarations qui n'a pas du tout plus à Christophe Dugarry qui estime que cela ne sert qu'à mettre le feu à Marseille.

Dugarry n'a pas apprécié la sortie de De Zerbi sur son avenir « Quand la semaine dernière il nous dit que lorsque Benatia et Longoria partiront, il partira aussi, je trouve ça inapproprié, déstabilisant pour son équipe, et son club. Je n’y vois pas une marque de fidélité comme certains peuvent le voir. J’y vois une échappatoire pour se justifier pour un futur départ. Quand je le vois s’en prendre de manière inconsidérée l’année dernière à l’arbitrage, je trouve que ça dessert son équipe », confie-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC avant de poursuivre.