Laure Boulleau : Les belles histoires d’amour à l’OM !

Au cours des derniers mois, Roberto De Zerbi devait faire sans Amine Gouiri et Hamed Junior Traoré à l’OM, les deux joueurs étant blessés. Mais les voilà aujourd’hui aptes et ils n’auront pas mis longtemps avant d’apporter énormément à l’attaque phocéenne. Laure Boulleau n’a pas manqué de le relever, elle qui est particulièrement fan des deux Olympiens.
Pour cette seconde partie de saison, l’OM va pouvoir compter sur des recrues venues de l’interne. En effet, Roberto De Zerbi a enregistré sur des retours de blessés de longue date. C’est le cas notamment d’Amine Gouiri et Hamed Junior Traoré, absents depuis un moment. Mais tout cela est aujourd’hui de l’histoire ancienne pour l’OM…
Gouiri validé par Boulleau !
Sur le plateau du Canal Champions Club, Laure Boulleau s’est exprimée sur les retours d’Amine Gouiri et Hamed Junior Traoré à l’OM. Sous le charme des deux joueurs, la consultante a confié : « Le retour de ces deux blessés ont eu un impact immédiat sur le jeu de l’OM. Gouiri, j’ai trouvé qu’il rendait bien meilleurs les autres autour de lui par ses décrochages, par ce côté liant. C’est un liant entre les milieux de terrain et les attaquants. J’ai beaucoup aimé. Et Traoré, waouh ».
Boulleau sous le charme de Traoré
« J’ai été impressionnée par son explosivité, sa qualité de pied gauche. J’ai trouvé qu’il a une vivacité sur le côté qui est super intéressante. Je pense qu’il va beaucoup apporter. Et il va relancer une concurrence sur un Paixao ou même les autres pour les piquer », a poursuivi Laure Boulleau, conquise donc également par Hamed Junior Traoré.