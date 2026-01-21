Laure Boulleau : Les belles histoires d’amour à l’OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours des derniers mois, Roberto De Zerbi devait faire sans Amine Gouiri et Hamed Junior Traoré à l’OM, les deux joueurs étant blessés. Mais les voilà aujourd’hui aptes et ils n’auront pas mis longtemps avant d’apporter énormément à l’attaque phocéenne. Laure Boulleau n’a pas manqué de le relever, elle qui est particulièrement fan des deux Olympiens.

Pour cette seconde partie de saison, l’OM va pouvoir compter sur des recrues venues de l’interne. En effet, Roberto De Zerbi a enregistré sur des retours de blessés de longue date. C’est le cas notamment d’Amine Gouiri et Hamed Junior Traoré, absents depuis un moment. Mais tout cela est aujourd’hui de l’histoire ancienne pour l’OM…

Gouiri validé par Boulleau ! Sur le plateau du Canal Champions Club, Laure Boulleau s’est exprimée sur les retours d’Amine Gouiri et Hamed Junior Traoré à l’OM. Sous le charme des deux joueurs, la consultante a confié : « Le retour de ces deux blessés ont eu un impact immédiat sur le jeu de l’OM. Gouiri, j’ai trouvé qu’il rendait bien meilleurs les autres autour de lui par ses décrochages, par ce côté liant. C’est un liant entre les milieux de terrain et les attaquants. J’ai beaucoup aimé. Et Traoré, waouh ».