OM - Départ de De Zerbi : Sa prochaine destination déjà annoncée !

Axel Cornic

Arrivé lors de l’été 2024, Roberto De Zerbi semble vouloir s’inscrire dans un projet longue durée à l’Olympique de Marseille, avec qui il est sous contrat jusqu’en 2027. Mais on parle déjà d’un possible départ pour l’Italien, qui est notamment suivi en Premier League par Manchester United.

Il y a eu une période chaotique sur le banc de l’OM, où les entraineurs se sont succédé sans jamais s’installer. Mais la sérénité est revenue depuis un an et demi avec Roberto De Zerbi, qui semble véritablement être au centre du projet marseillais, avec les dirigeants qui ont une grande confiance en lui.

Un départ synonyme de catastrophe ? Mais comme souvent dans le football, les belles histoires peuvent mal se terminer et du jour au lendemain. Ainsi, la menace se fait de plus en plus grande sur l’OM, puisque De Zerbi est courtisé par un cador de Premier League ! Plusieurs sources assurent qu’il n’est autour que la priorité de Manchester United, après le récent limogeage de Ruben Amorim.