Laure Boulleau et Samir Nasri : C'est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présents sur le plateau du Canal Champions Club afin d'analyser la lourde défaite de l'OM contre Liverpool (0-3), Samir Nasri et Laure Boulleau ont livré une analyse similaire sur la prestation des Marseillais. Les deux consultants sont clairement sur la même longueur d'onde.

Mercredi soir, l'OM s'est lourdement incliné au Vélodrome face à Liverpool (0-3). Une défaite difficile à remettre en cause tant les Reds ont été supérieurs aux Marseillais. D'ailleurs, après la rencontre, dans l'analyse sur le plateau du Canal Champions Club sur Canal+, les chroniqueurs étaient tous unanimes à ce sujet. A commencer par Laure Boulleau.

Laure Boulleau et Samir Nasri sont d'accord sur l'OM « Je me dis qu’ils auraient pu faire mieux. Je comprends que Liverpool est au-dessus, même si on juge qu’en ce moment ce n’est pas un grand Liverpool. Je ne trouve pas que Liverpool ait fait le match de l’année. En deuxième mi-temps, il y avait des coups à faire, ils n’ont pas été efficaces. Pour gagner contre Liverpool, il faut quasiment faire son meilleur match de l’année. J’ai le sentiment qu’ils (les Marseillais, ndlr) ne jouaient pas comme s’ils jouaient un grand d’Europe. Ça méritait un emballement », a estimé l'ancienne joueuse du PSG sur Canal+, rapidement rejointe par Samir Nasri.