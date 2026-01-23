Malaise avec un joueur de l'OM, c'est très inquiétant !

Axel Cornic

Dans un mercato estival très animé, l’Olympique de Marseille a décidé de frapper un très gros coup avec le transfert d’Igor Paixão, arrivé en provenance de Feyenoord. L’ailier gauche est la plus grosse recrue de l’histoire marseillaise, mais pour le moment on ne peut pas vraiment dire qu’il ait convaincu... et ce n’est pas seulement le cas en France.

Un an après avoir recruté Mason Greenwood, l’OM souhaitait avoir un nouveau facteur X en attaque. Un gros investissement a ainsi été fait pour le recrutement d’Igor Paixão, dont le transfert a tout de même couté près de 35M€, soit la plus grosse somme jamais dépensée à Marseille sur un mercato.

Paixão, ce n’est pas encore ça... Mais six mois après sa signature, Igor Paixão peine toujours à convaincre et les critiques viennent même de l’étranger, avec Antonio Cassano. « Une chose c’est jouer à Feyenoord, mais l’OM et le Vélodrome c’est totalement différent » a expliqué l’ancien international italien, dans son podcast Viva el Futbol.