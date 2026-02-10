Équipe de France : Bertrand Latour prédit un changement imprévu avant la Coupe du Monde ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'équipe de France disputera l'été prochain la Coupe du Monde 2026, organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique, et la liste de Didier Deschamps pourrait réserver quelques surprises. Bertrand Latour, le consultant de Canal +, évoque notamment un possible changement de dernière minute concernant les gardiens de but...

Le PSG a battu l'OM dimanche soir à l'occasion du grand Classique en Ligue 1 (5-0), et Luis Enrique a de nouveau opéré à un choix très fort en titularisant Matvey Safonov au détriment de Lucas Chevalier dans la cage parisienne. L'ancien joueur du LOSC, recruté pour 40M€ lors du dernier mercato estival, semble donc avoir basculé dans un rôle de doublure pour le moins inattendu derrière son concurrent russe, et cette situation de Chevalier au PSG pourrait avoir des conséquences directes sur son futur en équipe de France, et notamment sa présence en Coupe du Monde l'été prochain.

Chevalier dans le dur au PSG Au micro du Canal Football Club sur Canal +, Bertrand Latour a évoqué la montée en puissance de Matvey Safonov dans la hiérarchie des gardiens du PSG : « Safonov n’est pas identifié par les spécialistes du poste comme un talent générationnel. Pour moi, son statut au PSG renforce la faillite de Lucas Chevalier. Est-ce-que pour autant ça fait de lui le prochain Neuer ? Je ne suis pas sûr de cela. Lui vit cette concurrence de manière beaucoup plus apaisée que Lucas Chevalier visiblement », a indiqué le consultant de la chaîne cryptée, qui fait ensuite le point sur la situation de Chevalier en équipe de France.