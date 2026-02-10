«Je suis dur avec mes enfants» : Zidane sans filtre sur sa vie privée...

Zinedine Zidane se prépare actuellement à succéder à Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. C'est du moins la tendance une fois que la Coupe du monde 2026 sera terminée. Bien avant cette nomination et même avant le début du Français sur le banc de touche de l'équipe première du Real Madrid en 2016, Zidane gérait la réserve du club merengue avec son fils...
Pendant 18 ans, Zinedine Zidane s'est fait un nom dans le football mondial de par ses performances en club, mais aussi en sélection puisqu'il a tout gagné avec l'équipe de France. De quoi faire de lui une légende nationale, appelée pour porter la flamme olympique le jour de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024 quand bien même Zidane n'a aucun passif olympique en France. En Espagne, celui qui est surnommé « Zizou » s'est aussi bâti un héritage du côté du Real Madrid que ce soit comme joueur ou bien plus tard en tant qu'entraîneur.
«Je ne lui laisse rien passer»
En 2015, lorsqu'il s'occupait de La Castilla qui n'est autre que l'équipe réserve du Real Madrid, Zinedine Zidane se confiait au Canal Football Club sur son lien fort, mais professionnellement difficile à vivre avec son fils aîné Enzo qui jouait sous ses ordres à l'époque. « Quel sentiment éprouve-t-on en tant que père à entraîner son fils ? Un peu de fierté. Je suis content qu'il soit dans mon groupe. Je dirais que c'est compliqué, pas facile. Parce que je suis dur avec lui, je ne lui laisse rien passer. Je pense que ça lui servira aussi. J'ai toujours été dur avec moi-même, je suis dur avec mes enfants, c'est compliqué. Ca ne doit pas être facile pour lui, je suis toujours exigeant ».
«Ce ne sera pas facile pour lui, pas facile avec moi et ça le sera jamais»
Une dureté que Zinedine Zidane ne pouvait évincer de son comportement avec son fils dans le vestiaire. Néanmoins, les deux joueurs tant sportivement qu'émotionnellement se ressemblaient à l'époque selon lui. Pas de quoi lui valoir le moindre passe-droit. « Dans ses attitudes, on se ressemble pas mal. Je pense qu'il est un peu moins fort ça c'est sûr (rires), mais il est à l'écoute. Ce que j'aime chez lui, c'est qu'il apprend vite et qu'il a les qualités pour faire quelque chose. Ce ne sera pas facile pour lui, pas facile avec moi et ça le sera jamais, mais il le sait. On parle beaucoup ensemble justement ».