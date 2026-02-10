«Je suis dur avec mes enfants» : Zidane sans filtre sur sa vie privée...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Zinedine Zidane se prépare actuellement à succéder à Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. C'est du moins la tendance une fois que la Coupe du monde 2026 sera terminée. Bien avant cette nomination et même avant le début du Français sur le banc de touche de l'équipe première du Real Madrid en 2016, Zidane gérait la réserve du club merengue avec son fils...

Pendant 18 ans, Zinedine Zidane s'est fait un nom dans le football mondial de par ses performances en club, mais aussi en sélection puisqu'il a tout gagné avec l'équipe de France. De quoi faire de lui une légende nationale, appelée pour porter la flamme olympique le jour de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024 quand bien même Zidane n'a aucun passif olympique en France. En Espagne, celui qui est surnommé « Zizou » s'est aussi bâti un héritage du côté du Real Madrid que ce soit comme joueur ou bien plus tard en tant qu'entraîneur.

Zidane's Masterclass vs Portugal a the EURO 2000 🇨🇵👑 pic.twitter.com/YT7gniyy4h — 2000s Football ⚽ (@00sFootb4ll) February 7, 2026

«Je ne lui laisse rien passer» En 2015, lorsqu'il s'occupait de La Castilla qui n'est autre que l'équipe réserve du Real Madrid, Zinedine Zidane se confiait au Canal Football Club sur son lien fort, mais professionnellement difficile à vivre avec son fils aîné Enzo qui jouait sous ses ordres à l'époque. « Quel sentiment éprouve-t-on en tant que père à entraîner son fils ? Un peu de fierté. Je suis content qu'il soit dans mon groupe. Je dirais que c'est compliqué, pas facile. Parce que je suis dur avec lui, je ne lui laisse rien passer. Je pense que ça lui servira aussi. J'ai toujours été dur avec moi-même, je suis dur avec mes enfants, c'est compliqué. Ca ne doit pas être facile pour lui, je suis toujours exigeant ».