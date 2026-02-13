Plus 25 ans de relation : Cette célébrité de la télé qui se lâche sur Didier Deschamps !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L'influence de Didier Deschamps s'étend aujourd'hui bien au-delà du football. Au fil des années, le sélectionneur de l'équipe de France s'est d'ailleurs rapproché de célébrités influentes dans d'autres domaines. Cela fait maintenant notamment plus de 25 ans que Deschamps entretient une belle relation avec un visage bien connu de la télévision française, qui n'a pas hésité à en dire plus sur ces liens.

Quand il s'agit de parler de Didier Deschamps, que ce soit pour le défendre ou l'encenser, il y en qu'on entend davantage parler que d'autres. Forcément, les amis du sélectionneur de l'équipe de France prennent régulièrement la parole et c'est notamment le cas de... Nagui. Célèbre animateur de la télévision française, il est l'un des très proches de Deschamps et ce depuis plusieurs années maintenant. Mais quelle est la nature exacte de cette relation entre les deux personnalités ?

« C’est un mec de parole » En 2022, pour Le Parisien, Nagui avait tout dit sur son amitié avec Didier Deschamps. Ainsi, celui qu'on peut régulièrement voir sur France Télévisions expliquait : « Il est de loin le meilleur sélectionneur du monde pour constituer un groupe, le motiver, le gérer, le sublimer. Après, si je devais parler de Didier à quelqu’un ayant de lui uniquement en tête l’image de l’homme public, je mettrais l’accent sur sa droiture. C’est un mec de parole. Quand il a pris une décision, il est impossible de le faire changer d’avis. Lorsqu’il s’est fait une idée, une opinion, il va vous écouter, mais, je le répète, il n’y a aucune chance de réussir à l’infléchir. Il fonctionne à l’instinct et possède une intelligence de la vie. Celle-ci lui vient de son éducation, de cette espèce de perception qu’il a des personnes. Il réussit rapidement à faire le tri entre les gens sincères et les fanfarons jouant, un peu, aux fiers à bras autour de lui, comme ces papillons de nuit attirés par la lumière. Par ailleurs, quand il vous promet quelque chose, ça vaut tous les contrats du monde avec n’importe quel avocat. C’est cette fameuse poignée de main avec le regard plongé dans vos yeux. Ça peut aussi se passer au téléphone. Inutile ensuite de lui reposer la question en lui disant : Mais tu me le garantis ? Pareille attitude serait presque faire offense à sa parole. Et il n’en a qu’une ».