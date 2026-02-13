PSG : Ousmane Dembélé met le feu, Didier Deschamps annonce une (très) bonne nouvelle

Au cours des dernières semaines, le Ballon d’Or 2025 a prouvé qu’il était bel et bien de retour. Auteur d’une superbe prestation face à l’OM dimanche soir, Ousmane Dembélé retrouve sa forme après un début de saison tronqué par les blessures. Pour Didier Deschamps, ce retour au premier plan du numéro 10 du PSG est une excellente nouvelle.
Un statut difficile à assumer. Élu Ballon d’Or 2025 en septembre dernier après une saison 2024-2025 tout simplement exceptionnelle, Ousmane Dembélé a connu plus de difficultés ces derniers mois. Le numéro 10 du PSG a connu plusieurs blessures en ce début de saison (notamment à la cuisse), ce qui l’a empêché de rapidement revenir au plus haut niveau. Cependant, au cours des dernières semaines, le club parisien et Luis Enrique semblent pouvoir compter sur un Dembélé retrouvé.
Dembélé de retour en force
En témoigne sa prestation XXL face à l’OM dimanche dernier. Auteur d’un doublé et toujours aussi actif dans le pressing, Ousmane Dembélé a prouvé qu’il fallait une fois de plus compter sur lui pour la seconde partie de saison. Et si ce retour en force du Français fait évidemment les affaires du PSG, c’est également le cas pour l’équipe de France. Ce jeudi soir, Didier Deschamps, qui a assisté au tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des Nations 2026-2027 (compétition qu’il ne disputera pas), s’est exprimé avec un certain enthousiasme sur ce retour au premier plan de la star du PSG.
« C'est évidemment une bonne chose de voir "Ous "retrouver son meilleur niveau »
« Après ses enchaînements de blessures et le temps de se remettre émotionnellement du Ballon d'Or qu'il a remporté, il retrouve beaucoup de jus, à l'image de son équipe. Après, il a une efficacité et une adresse importantes donc tant mieux. Il y a beaucoup de matches à jouer, mais c'est évidemment une bonne chose de voir "Ous "retrouver son meilleur niveau », a ainsi déclaré Didier Deschamps au micro de la Chaîne l’Equipe.