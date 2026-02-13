PSG : Ousmane Dembélé met le feu, Didier Deschamps annonce une (très) bonne nouvelle

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours des dernières semaines, le Ballon d’Or 2025 a prouvé qu’il était bel et bien de retour. Auteur d’une superbe prestation face à l’OM dimanche soir, Ousmane Dembélé retrouve sa forme après un début de saison tronqué par les blessures. Pour Didier Deschamps, ce retour au premier plan du numéro 10 du PSG est une excellente nouvelle.

Un statut difficile à assumer. Élu Ballon d’Or 2025 en septembre dernier après une saison 2024-2025 tout simplement exceptionnelle, Ousmane Dembélé a connu plus de difficultés ces derniers mois. Le numéro 10 du PSG a connu plusieurs blessures en ce début de saison (notamment à la cuisse), ce qui l’a empêché de rapidement revenir au plus haut niveau. Cependant, au cours des dernières semaines, le club parisien et Luis Enrique semblent pouvoir compter sur un Dembélé retrouvé.

👀 Deschamps présent au tirage au sort d'une Ligue des Nations à laquelle il ne partcipera pas pic.twitter.com/Ak9doJWcWJ — RMC Sport (@RMCsport) February 12, 2026

Dembélé de retour en force En témoigne sa prestation XXL face à l’OM dimanche dernier. Auteur d’un doublé et toujours aussi actif dans le pressing, Ousmane Dembélé a prouvé qu’il fallait une fois de plus compter sur lui pour la seconde partie de saison. Et si ce retour en force du Français fait évidemment les affaires du PSG, c’est également le cas pour l’équipe de France. Ce jeudi soir, Didier Deschamps, qui a assisté au tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des Nations 2026-2027 (compétition qu’il ne disputera pas), s’est exprimé avec un certain enthousiasme sur ce retour au premier plan de la star du PSG.