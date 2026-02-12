«Ça a été une surprise pour eux» : Le transfert au PSG qui a impressionné Neymar et ses amis

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Entre 2012 et 2023, le PSG a longtemps axé sa stratégie sportive sur le recrutement de grands noms et de vedettes. En 2017, Neymar rejoignait le club parisien en compagnie d’un certain Kylian Mbappé notamment. Mais quelques années plus tard, une autre arrivée allait surprendre l’artiste brésilien et ses amis. Explications.

Le PSG est désormais mué par la volonté de faire de la place aux jeunes talents. Mais fut un temps, le club de la capitale axait sa direction sportive sur le fait de recruter d’immenses vedettes. Après l’ère Zlatan Ibrahimovic, Paris a démarré un nouveau cycle en déboursant pas moins de 400M€ pour obtenir les signatures de Neymar et de Kylian Mbappé.

« J'ai eu la chance d'être contacté par plusieurs clubs et l'un d'entre eux était le Paris-Saint-Germain » Quatre ans plus tard, le PSG réalisait de nouveau un mercato XXL. En plus de Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, ou encore de Nuno Mendes, Lionel Messi signait au PSG. Au cours d’un entretien accordé à France Football en octobre 2021, le génie argentin revenait sur son arrivée, affirmant que Neymar et plusieurs amis dans le vestiaire avaient été très surpris de sa venue. « À partir de ce moment-là, j'ai commencé à me demander comment est-ce que j'allais rebondir. (...) J'ai eu la chance d'être contacté par plusieurs clubs et l'un d'entre eux était le Paris-Saint-Germain. J'ai reçu d'autres propositions, mais je dois avouer qu'on s'est mis assez vite d'accord avec le PSG », a d’abord affirmé l’actuel octuple Ballon d’Or.