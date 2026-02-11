«Le PSG peut assumer et quitter la Ligue 1...» : C’en est trop pour Daniel Riolo !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il semble que ce soit la goutte de trop aux yeux de Daniel Riolo. L’éditorialiste de RMC a témoigné ces dernières heures d’une nouvelle décision économique forte prise par Nasser Al-Khelaïfi, cible de Riolo depuis quelque temps au sujet des droits télévisés du championnat de France. Cette fois-ci, Daniel Riolo en a plus qu’assez et dit stop. Explications.

Supporter de longue date du PSG en parallèle de son métier de journaliste et éditorialiste pour RMC, Daniel Riolo ne mâche clairement pas ses mots envers Nasser Al-Khelaïfi et les membres qataris hauts-gradés du Paris Saint-Germain. La figure de proue de l’After Foot aux côtés de Gilbert Brisbois depuis 20 ans désormais, reproche au président du Paris Saint-Germain de « tuer » le football français à petit feu. Plus précisément l’économie des clubs professionnels à cause d’une gestion des droits télévisés catastrophique selon lui de la Ligue de football professionnel présidée par Vincent Labrune, proche d’Al-Khelaïfi.

Donc voilà Bein dirigé par le pst du psg met un coup de pelle a L1 + … on va encore me parler de fixette ? Le psg peut désormais assumer les choses pleinement et quitter la ligue 1… — Daniel Riolo (@DanielRiolo) February 11, 2026

L’accord est devenu caduc entre Ligue 1+ et la FIFA… à cause de beIN SPORTS ? Ce mercredi, L’Équipe a annoncé un coup de tonnerre concernant la diffusion de la Coupe du monde 2026. Ligue 1+, diffuseur principal de l’élite du football français, beIN SPORTS disposant d’un match par journée sur les neuf au total, avait trouvé un terrain d’entente avec la FIFA pour retransmettre les rencontres du Mondial sur ses antennes. Pire, un contrat a été signé et paraphé entre les parties concernées, toujours d’après les informations du quotidien sportif. C’est à ce moment précis que beIN SPORTS est entré dans la danse faisant une offre de dernière minute qui permettait au groupe de priver Ligue 1+ des droits télévisés de la prochaine Coupe du monde.