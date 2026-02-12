PSG : Luis Enrique surprend avec ses joueurs, «on dit qu’ils gagnent beaucoup d’argent, mais...»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Connu pour sa rigueur, Luis Enrique sait également être souple avec ses joueurs quand il le faut. Présent en conférence de presse ce jeudi, à la veille du match opposant le Stade Rennais au PSG, l’entraîneur espagnol est revenu sur l’une de ses décisions fortes de la semaine…

A l’inverse de son adversaire marseillais de dimanche soir, en pleine crise après la claque reçue lors du Classique (5-0) avec le départ de Roberto De Zerbi, le Paris Saint-Germain a connu une semaine très calme, marquée notamment par une période de repos accordée par Luis Enrique à ses joueurs. Ces derniers ont donc pu souffler durant deux jours et demi avant le déplacement Rennes, ce vendredi à 19 heures. Présent face à la presse à la veille du rendez-vous, l’entraîneur du PSG a justifié cette décision inattendue.

« Il est nécessaire d’avoir du repos pour se déconnecter » « Cela dépend de plusieurs paramètres. C’est une année particulière, on n’a eu que trois semaines de vacances après une saison extrêmement longue. Pour moi, il est important d’avoir des jours pour travailler, mais il faut également contrôler le stress et les attentes autour de notre équipe. Il est nécessaire d’avoir du repos pour se déconnecter, conserver la joie de venir s’entraîner, estime Luis Enrique. Tout le monde dit que les footballeurs gagnent beaucoup d’argent, c’est la partie facile ça… Mais se reposer est primordial ! Être heureux dans ce que tu fais, c’est très important. »