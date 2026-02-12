«Le PSG peut quitter la Ligue 1…» : Riolo se fait reprendre sur les réseaux sociaux

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Bien connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche, Daniel Riolo a récemment poussé un coup de gueule autour du PSG. Le journaliste et éditorialiste de RMC n’a pas apprécié la décision de BeIN Sports de récupérer au dernier moment les droits de diffusion pour la Coupe du monde, et l’a fait savoir. Cependant, ce dernier a reçu une réponse à son message. Explications.

En parallèle de son activité de consultant et d’éditorialiste pour RMC, Daniel Riolo est un fervent supporter du PSG. Cela n’empêche pas le journaliste régulièrement présent au micro de l’After Foot de critiquer les méthodes qu’emploie le club parisien, et notamment son président Nasser Al-Khelaïfi, également président de l’ECA (Association Européenne des Clubs), mais aussi de BeIN Sports.

Aucun coup de pelle Daniel, c’est surtout la FIFA qui fait confiance à un partenaire historique (depuis 2012) avec un traitement éditorial béton… La différence se fait aussi là. BeIN a peut être réagit tardivement mais c’était normal que la chaîne défende sa position. — Arthur Perrot (@ArthurPerrot) February 11, 2026

« Le PSG peut désormais assumer les choses pleinement et quitter la Ligue 1 » La chaîne qatarie est d’ailleurs pointée du doigt au cours des derniers jours. La raison ? BeIN Sports a réussi à rafler les droits de diffusion de la prochaine Coupe du monde en lieu et place de Ligue 1 +, qui tenait pourtant un accord avec la FIFA. Sur le réseau social X, Daniel Riolo a une fois de plus affiché son mécontentement à l’égard de Nasser Al-Khelaïfi, affirmant que la direction du PSG ne respectait plus rien en France. « Donc voilà beIN dirigé par le président du PSG met un coup de pelle a Ligue1+… On va encore me parler de fixette ? Le PSG peut désormais assumer les choses pleinement et quitter la Ligue 1… », a ainsi écrit Riolo.