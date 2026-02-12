«Le fait qu'il soit déjà au PSG...» : La famille Mbappé a décidé de prendre une décision «égoïste»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour réussir et arriver là où il est aujourd'hui, Kylian Mbappé a dû quitter très tôt le domicile familial. Une séparation qui n'a alors pas été simple à vivre pour ses parents et notamment son père, Wilfried Mbappé. C'est ainsi que ce qui a pu se passer avec le désormais joueur du Real Madrid a eu des répercussions sur la gestion de son petit frère, Ethan Mbappé, quand il était au PSG.

Alors que de nombreux parents aimeraient être à la place de ceux de Kylian Mbappé, ces derniers n'auraient également pas dit non pour inverser à certains moments. En effet, Wilfried Mbappé a pu témoigner d'un aspect difficile à vivre avec son fils, expliquant : « Le sacrifice c'est de perdre ton enfant à 13 ans. A 13 ans, moi il est parti et il n'est plus jamais revenu. C'est très tôt. Il a fait Clairefontaine et compagnie, il est parti et n'est pas revenu. Le sacrifice c'est de ne pas pouvoir passer du temps avec lui comme monsieur tout le monde passerait du temps avec ses enfants ».

L'appel à l'aide de Kylian Mbappé sur sa «vie privée»... https://t.co/AM11JSYCwg — le10sport (@le10sport) February 12, 2026

« Je voyais des pères faire des choses, je les enviais » « C'est difficile c'est vrai. Qui fait des enfants pour qu'ils partent à 14 ans et ne reviennent plus ? Personne. Et ça les gens ne s'en rendent pas compte. Il y a des choses que je ne vivrai jamais. Les gens vont dire : "en contrepartie tu as eu ça..." Je ne suis à plaindre, je suis le papa le plus heureux du monde. Mais la vraie vérité, à 14-15-16 ans, je voyais des pères faire des choses, je les enviais. Et ils ne peuvent pas comprendre », a par ailleurs ajouté Wilfried Mbappé sur le plateau de Clique.