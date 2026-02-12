Kylian Mbappé tranche pour le «meilleur match» de sa carrière (la réponse risque de vous surprendre)

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé a quelques matchs références pendant ses neuf années de carrière professionnelle. Et ce, tant en club qu'en sélection. Le capitaine de l'équipe de France aurait pu citer un choc de Coupe du monde comme étant sa plus belle partition à son sens, mais la vérité est tout autre...

Un triplé en finale de Coupe du match face à l'Argentine en 2022 (3-3 puis 2-4 aux tirs au but), des prestations individuelles assez folles tant en club qu'en sélection pour Kylian Mbappé au fil des saisons de sa carrière déjà bien riche neuf ans après son éclosion à l'AS Monaco. A différents moments, « Kyky de Bondy » a choqué son monde. Toutefois, à la moitié de sa carrière en 2021, Mbappé livrait une interview à Esquire concernant une rencontre en particulier qu'il mettait déjà au-dessus du reste.

Kylian Mbappé à propos de Radamel Falcao :

« 𝐋𝐞 𝐦𝐞𝐢𝐥𝐥𝐞𝐮𝐫 𝐠𝐮𝐢𝐝𝐞 𝐪𝐮𝐞 𝐣’𝐚𝐢 𝐞𝐮 » pic.twitter.com/O4ryqnhPko — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) February 10, 2026

«Pendant tout le match, je ne me suis jamais senti à bout de souffle» Au-dessus de son 1/8ème de finale de Coupe du monde 2018 contre l'Argentine en 2018 avec son doublé (4-3) ou bien encore la finale contre la Croatie qui lui permettait de décrocher un titre de champion du monde l'année de ses 20 ans (4-2). En février 2021, dans le cadre des 1/8èmes de finale de Ligue des champions face au FC Barcelone de Lionel Messi au Camp Nou, Mbappé signait un triplé lors de la large victoire du PSG face au Barça. Son apogée. « Le meilleur match de ma carrière. Il était complet. J'ai aidé mon équipe tant en attaque qu'en défense, et j'ai réussi à créer et à conclure mes actions, dans des duels individuels. J'ai gagné 90 % de mes duels, si cette statistique est correcte. Pendant tout le match, je ne me suis jamais senti à bout de souffle ».