Kylian Mbappé tranche pour le «meilleur match» de sa carrière (la réponse risque de vous surprendre)

Kylian Mbappé a quelques matchs références pendant ses neuf années de carrière professionnelle. Et ce, tant en club qu'en sélection. Le capitaine de l'équipe de France aurait pu citer un choc de Coupe du monde comme étant sa plus belle partition à son sens, mais la vérité est tout autre...
Un triplé en finale de Coupe du match face à l'Argentine en 2022 (3-3 puis 2-4 aux tirs au but), des prestations individuelles assez folles tant en club qu'en sélection pour Kylian Mbappé au fil des saisons de sa carrière déjà bien riche neuf ans après son éclosion à l'AS Monaco. A différents moments, « Kyky de Bondy » a choqué son monde. Toutefois, à la moitié de sa carrière en 2021, Mbappé livrait une interview à Esquire concernant une rencontre en particulier qu'il mettait déjà au-dessus du reste.
«Pendant tout le match, je ne me suis jamais senti à bout de souffle»
Au-dessus de son 1/8ème de finale de Coupe du monde 2018 contre l'Argentine en 2018 avec son doublé (4-3) ou bien encore la finale contre la Croatie qui lui permettait de décrocher un titre de champion du monde l'année de ses 20 ans (4-2). En février 2021, dans le cadre des 1/8èmes de finale de Ligue des champions face au FC Barcelone de Lionel Messi au Camp Nou, Mbappé signait un triplé lors de la large victoire du PSG face au Barça. Son apogée. « Le meilleur match de ma carrière. Il était complet. J'ai aidé mon équipe tant en attaque qu'en défense, et j'ai réussi à créer et à conclure mes actions, dans des duels individuels. J'ai gagné 90 % de mes duels, si cette statistique est correcte. Pendant tout le match, je ne me suis jamais senti à bout de souffle ».
«Demain, ça sera la deuxième»
Dans la foulée du succès du PSG en terres catalanes à l'époque, son ex-entraîneur au Paris Saint-Germain qu'était Mauricio Pochettino faisait une confidence sur la promesse effectuée par Kylian Mbappé la veille du choc. « Hier (lundi) à l'entraînement, il m'a demandé: ‘Combien de fois as-tu gagné au Camp Nou ?’. Je lui ai répondu ‘une fois’ avec l'Espanyol. Et il m'a dit: ‘Demain, ça sera la deuxième’. Et là, à la fin du match, il m'a dit: ‘Je t'avais dit qu'on gagnerait la deuxième’. C'est pour ça que c'est un top joueur ».