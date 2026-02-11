Kylian Mbappé : Le «professeur» qui a changé sa carrière

L'histoire de Kylian Mbappé est particulièrement connue. Avant de faire les beaux jours du Real Madrid en devenant au passage le buteur le plus prolifique de l'histoire du PSG, l'attaquant français a fait ses classes à l'AS Monaco. Sur Le Rocher, Mbappé a fait une rencontre qui a changé le cours de sa carrière dans la Principauté et ailleurs. Un joueur qui lui a fait franchir un cap clé pour la suite de son aventure.
L'AS Monaco, le PSG, le Real Madrid et l'équipe de France. Partout où il est passé, Kylian Mbappé a marqué des buts. D'étoile montante du football français grâce à son éclosion fulgurante à l'ASM jusqu'au numéro 10 de la Casa Blanca, le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain avec 256 réalisations a dû apprendre aux côtés d'un coéquipier qui a tout bonnement changé sa vie de footballeur sur Le Rocher.
«C'était une star, mais il avait envie de transmettre»
De douze ans son aîné, Radamel Falcao avait vécu plusieurs expériences européennes à Porto, à l'Atletico de Madrid, et des années plus galères à Manchester United ou encore à Chelsea avant d'enfin briller à nouveau à l'AS Monaco en... 2016/2017. Soit la saison où Kylian Mbappé s'est révélé aux yeux du monde et notamment aux côtés d'El Tigre. L'international colombien a permis à l'actuel capitaine de l'équipe de France de changer de dimension au poste d'attaquant. « C'était une star, mais il avait envie de transmettre. Il était comme un professeur pour moi. C'est quelqu'un qui veut toujours marquer, mais il m'a laissé l'espace nécessaire pour m'exprimer ».
«Il m'a transmis cette sérénité que je n'avais pas»
Pendant une interview accordée à Esquire en 2021, Kylian Mbappé est notamment revenu sur les conseils et la sagesse que le « professeur » Falcao a pu lui transmettre au fil du temps au quotidien à ses côtés. « Il est très cool devant le but, calme dans son jeu, et il m'a transmis cette sérénité que je n'avais pas, parce que j'étais jeune, excité et que je voulais aller à 2 000 kilomètres à l'heure ».