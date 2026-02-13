«J'ai pris 22 kilos», le transfert de Kylian Mbappé l'a mise dans tous ses états !

Lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a quitté l'AS Monaco pour rejoindre le PSG. En effet, les deux clubs ont conclu un prêt avec une option d'achat de 180M€. Interrogé au mois de septembre, un membre de la famille de Kylian Mbappé a avoué que son transfert vers le PSG l'avait beaucoup stressé.
Lors de la saison 2016-2017, Kylian Mbappé a enchainé les prestations de haute volée avec l'AS Monaco. A tel point qu'il a tapé dans l'œil de la direction du PSG. En plus du club de la capitale, le Real Madrid est également tombé sous le charme de Kylian Mbappé. D'ailleurs, les deux écuries européennes se sont fait la guerre pour le recrutement de l'international français. Finalement, c'est le PSG qui a raflé la mise.
«Je me suis dit : "C'est Justin Bieber !"»
Lors de l'été 2017, le PSG et l'AS Monaco sont tombés d'accord pour boucler le transfert de Kylian Mbappé. En effet, l'actuel pensionnaire du Real Madrid a été prêté avec option d'achat à Paris. Sa clause à 180M€ ayant été levée par le PSG. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe au mois de septembre, Fayza Lamari a avoué que le transfert de Kylian Mbappé vers la capitale française l'avait beaucoup stressé.
«Je n'étais pas prête à ça. J'avais tellement peur»
« Par ricochet, vous êtes vous aussi très médiatisée ? Je n'étais pas prête à ça. J'avais tellement peur, je n'étais pas bien. Dès son premier match de C1 (comme titulaire) avec Monaco contre Manchester City (en 8es de finale aller, le 21 février 2017), je me suis dit : "C'est Justin Bieber !" J'ai pris 22 kilos à cause du stress entre ce match et le transfert au Paris-Saint-Germain (intervenu six mois plus tard). Maintenant, je l'ai apprivoisée, cette vie. J'ai acheté mon calme, j'ai mon endroit pour me ressourcer quand ça ne va pas », a avoué Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé.