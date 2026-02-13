«J'ai pris 22 kilos», le transfert de Kylian Mbappé l'a mise dans tous ses états !

Amadou Diawara

Lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a quitté l'AS Monaco pour rejoindre le PSG. En effet, les deux clubs ont conclu un prêt avec une option d'achat de 180M€. Interrogé au mois de septembre, un membre de la famille de Kylian Mbappé a avoué que son transfert vers le PSG l'avait beaucoup stressé.

Lors de la saison 2016-2017, Kylian Mbappé a enchainé les prestations de haute volée avec l'AS Monaco. A tel point qu'il a tapé dans l'œil de la direction du PSG. En plus du club de la capitale, le Real Madrid est également tombé sous le charme de Kylian Mbappé. D'ailleurs, les deux écuries européennes se sont fait la guerre pour le recrutement de l'international français. Finalement, c'est le PSG qui a raflé la mise.

«Je me suis dit : "C'est Justin Bieber !"» Lors de l'été 2017, le PSG et l'AS Monaco sont tombés d'accord pour boucler le transfert de Kylian Mbappé. En effet, l'actuel pensionnaire du Real Madrid a été prêté avec option d'achat à Paris. Sa clause à 180M€ ayant été levée par le PSG. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe au mois de septembre, Fayza Lamari a avoué que le transfert de Kylian Mbappé vers la capitale française l'avait beaucoup stressé.