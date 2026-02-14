Zinedine Zidane à Barcelone : Le projet révélé par un champion du monde 98 

Alexis Brunet

Durant sa carrière de joueur, Zinédine Zidane a évolué dans certains des plus grands clubs du monde, dont le Real Madrid. L’ancien milieu offensif est devenu une vraie légende du club madrilène, mais son destin aurait pu être tout autre. En effet, selon un champion du monde 1998, le double buteur de la finale contre le Brésil aurait pu plutôt rejoindre le FC Barcelone.

À de nombreuses reprises, le chemin de Zinédine Zidane et du Real Madrid se sont croisés. Pour la première fois, c’était en 2001 lorsque le milieu offensif décida de quitter la Juventus de Turin après cinq saisons. Ensuite il y a eu ce retour en tant qu’adjoint d’Ancelotti en 2013, puis chez les jeunes l’année d’après. Ce n’est qu’en 2016 que le champion du monde prendra les rênes de l’équipe première, qu’il cochera à deux reprises, de 2016 à 2018, puis de 2019 à 2021.

Wilfrid Mbappé se prononce sur une arrivée de Zinedine Zidane à la tête des Bleus 🇫🇷 :



« Zidane ? Je ne sais pas si c’est le profil idéal 𝗠𝗔𝗜𝗦 𝗖𝗘 𝗦𝗘𝗥𝗔𝗜𝗧 𝗧𝗥𝗘̀𝗦 𝗕𝗜𝗘𝗡 !



Quand ce Monsieur ouvre la porte... hop, il n’y a plus rien qui sort.



𝗖’𝗘𝗦𝗧 𝗨𝗡𝗘… pic.twitter.com/r36bm17Rhb — Actu Foot (@ActuFoot_) February 14, 2026

Zidane aurait pu jouer au FC Barcelone Au fur et à mesure de toutes ces expériences, Zinédine Zidane est donc devenu une légende du Real Madrid. Pourtant, le Français aurait pu connaitre un destin bien différent. Lors d’une interview accordée à L’Équipe en 2022, Youri Djorkaeff avait révélé que le FC Barcelone voulait le recruter et qu’à l’époque les dirigeants espagnols voulaient l’associer à Zinédine Zidane. « Le transfert qui a failli se faire et que j’ai regretté ? Je ne l'ai pas regretté. Mais j'aurais pu signer au FC Barcelone après le PSG. Mon père et mon frère, qui me représentaient, ont vu plusieurs fois Joan Gaspart. Et mon rêve était de travailler avec Johan Cruyff. Tous les deux voulaient me prendre. Le Barça espérait même m'associer à Ronaldo et Zidane. Mais Cruyff a été sincère. Il m'a appelé pour me dire qu'il ne serait peut-être plus sur le banc du Barça. C'est ce qui s'est passé. Derrière, je suis parti à l'Inter Milan. Gaspart a dit à mon père que le FC Barcelone ne pouvait pas se refuser, sauf si on est un fou ou un dieu... Je vous laisse imaginer ce que mon papa lui a répondu ! »