Transfert : Le départ d'un joueur de l'OM confirmé après celui de De Zerbi ?

Le début d’année catastrophique de l’Olympique de Marseille a eu raison de Roberto De Zerbi, demis de son poste par les dirigeants qui doivent désormais lui trouver un successeur. Mais ce n’est pas le seul dossier chaud qui se dessine, puisqu’à plusieurs mois du prochain mercato, un autre départ est annoncé à l’étranger.

C’est une page importante qui se tourne. Roberto De Zerbi ne sera resté qu’un an, mais il semblait être l’homme parfait pour relancer l’OM, où l’on a beaucoup dépensé pour lui offrir les joueurs dont i avait besoin. Il va désormais falloir tout recommencer, avec un nouvel entraineur...

Signature à l'OM : Un champion d'Europe annule tout... pour une histoire de famille ? https://t.co/ZbpjGbnS2U — le10sport (@le10sport) February 14, 2026

Nouvelle révolution à l’OM ? Le grand favori serait Habib Beye, qui a lui aussi récemment été remercié par le Stade Rennais et qui n’a jamais caché son attachement au club marseillais, dont il a porté les couleurs en tant que joueur. Mais sur quels joueurs va-t-il compter ? On a en effet vu l’effectif de l’OM énormément changer au cours des dernières saisons et un changement d’entraineur pourrait donc emmener un nouveau chamboulement. Et ça pourrait bien commencer par un international français, qui n’a pas vraiment convaincu depuis son arrivée l’été dernier.