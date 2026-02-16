Medhi Benatia : Canal+ dévoile «sa plus grosse erreur» à l'OM, et c'est inattendu !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est officiel depuis quelques heures, Medhi Benatia n'est plus dirigeant à l'OM puisqu'il a posé sa démission comme il l'a expliqué dimanche par le biais d'un communiqué. L'occasion de faire le bilan du passage de l'ancien défenseur central. Un débat a d'ailleurs eu lieu sur Canal+ et les conclusions paraissent surprenantes.

La crise n'en finit plus de s'aggraver à l'OM. Après l'enchaînement de mauvais résultats, Roberto De Zerbi a décidé de quitter son poste d'entraîneur, poussant le club à s'activer pour trouver un nouveau coach rapidement. Et ce ne sera pas Medhi Benatia qui s'en chargera puisque lui aussi a posé sa démission comme il l'a fait savoir par le biais d'un communiqué.

Après De Zerbi, Benatia quitte l'OM à son tour « Malgré les récentes déconvenues et certains scénarios cruels, sportivement, le projet avance, mais je ne peux ignorer le climat actuel. Je ressens une insatisfaction croissante, une rupture que je regrette profondément. À Marseille, le résultat est le seul juge de paix. Vous connaissez ma franchise et ma transparence ; donc, compte tenu des crispations autour de la direction, j’ai effectivement posé (et non proposé) ma démission, car selon moi, le club passera toujours avant les hommes et je ne souhaite pas que ma présence devienne une entrave ou un poids pour l’organisation et le développement. C’est pourquoi, après une longue réflexion, j’ai pris mes responsabilités et j’ai décidé, le lundi 9 février, de mettre fin à ma collaboration avec l’OM », écrivait-il sur ses réseaux sociaux.