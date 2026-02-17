L'After Foot cherche sa «nouvelle voix» : Travailler avec Daniel Riolo peut vous rapporter 300€ par jour, voilà les qualités qu'il vous faut

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui, l'After Foot est l'une des émissions de référence dans le paysage footballistique français. Chaque soir, sur RMC, les auditeurs peuvent entendre Daniel Riolo, Gilbert Bribois ou encore Walid Acherchour débattre de nombreux sujets. Une bande que vous avez d'ailleurs la possibilité de rejoindre. En effet, l'émission se cherche une « nouvelle voix », avec quelques cases à cocher pour son profil.

Vous rêvez de travailler dans le monde des médias ? Vous êtes fan de football ? Voilà que vous avez la possibilité de rejoindre Daniel Riolo et compagnie dans L'After Foot. En effet, l'émission se cherche un nouveau chroniqueur ou une nouvelle chroniqueuse pour intégrer la bande. Pour cela, un casting national a été organisé en collaboration avec Hellowork. « L'After Foot et Génération After lancent La Nouvelle Voix de l'After : un casting national inédit pour révéler et installer la prochaine voix qui comptera dans l'After. Passionné·e de football, grande gueule assumée, fin analyste ou débatteur·rice né·e ? Cette opportunité te propose une montée en puissance progressive, de tes premiers pas avec un micro jusqu'à l'antenne en direct dans l'After Foot », peut-on d'abord lire dans l'offre.

🚨 𝐋'𝐀𝐅𝐓𝐄𝐑 𝐏𝐀𝐑𝐓 𝐀 𝐋𝐀 𝐑𝐄𝐂𝐇𝐄𝐑𝐂𝐇𝐄 𝐃𝐄 𝐒𝐀 𝐍𝐎𝐔𝐕𝐄𝐋𝐋𝐄 𝐕𝐎𝐈𝐗 !



🎙️ Tu veux rejoindre l'équipe de l'After ? Tu as quelque chose à dire et tu n’as pas peur de le défendre ? Tu es au bon endroit. C'est le moment de tenter ta chance.



🔗 Pour postuler,… pic.twitter.com/KRLPQgWuyB — After Foot RMC (@AfterRMC) February 16, 2026

Quelles missions pour le poste ? Et si c'était vous le prochain membre de l'After Foot aux côtés de Daniel Riolo, Walid Acherchour et compagnie ? Alors que ça peut vous rapporter 300€ comme cela est stipulé dans l'annonce, les missions du poste ont également été données. Il vous faudra ainsi : « Intervenir à l'antenne de l'After Foot pour analyser l'actualité du football français et international », « Participer aux débats éditoriaux de l'émission : prise de position, confrontation d'idées, argumentation construite », « Apporter un point de vue personnel et incarné, en lien avec la ligne éditoriale de l'After », « Analyser des matchs (avant/pendant/après) : lecture tactique, faits de jeu, choix d'entraîneurs, performances individuelles et collectives » ou encore « Préparer ses interventions en amont : veille quotidienne, prise d'infos, suivi de clubs/joueurs/compétitions ». Pour ce qui est du profil recherché, il y a quelques cases à cocher. Il est ainsi stipuler qu'il vous faut être : Passionné/e de football, culture foot solide, curiosité permanente. À l'aise : À l'oral avec une voix, une personnalité, une capacité à argumenter, Face caméra et devant un micro, Avec les réseaux sociaux. Ainsi que Capable de prendre position, de débattre, de rebondir avec passion.