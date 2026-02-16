Medhi Benatia : Son successeur est déjà à l’OM, Daniel Riolo glisse un nom !

Axel Cornic

Seulement quelques jours après Roberto De Zerbi, c’est le directeur sportif de l’Olympique de Marseille qui a claqué la porte. Medhi Benatia a annoncé son départ via un long message publié sur les réseaux sociaux et laisse désormais un poste vacant, dans un club qui a énormément de dossiers chauds à régler d’ici la fin de la saison. Mais Pablo Longoria ne devra pas cherche si loin pour trouver son successeur...

C’est tout le projet qui est tombé à l’eau. L’OM n’a plus d’entraineur ni de directeur sportif et son président est actuellement la principale cible de la colère des supporters. Ça ne pouvait pas aller plus mal, surtout quand on sait que la saison est encore longue avec notamment la Coupe de France, ainsi qu’une la qualification en Ligue des Champions.

«Des choses de cour de récréation» : Le problème «d'ego» de ce dirigeant de l'OM ! https://t.co/k5aikNgFdT — le10sport (@le10sport) February 16, 2026

Tout est à refaire à l’OM La première chose à faire, est de trouver un nouvel entraineur. La piste principale pour remplacer De Zerbi semblait mener à Habib Beye, récemment débarqué par le Stade Rennais. Mais elle semble avoir pris un sacré coup dans l’aile, puisque son principal soutien à l’OM n’était autre que Medhi Benatia, qui n’est plus au club. D’ailleurs, ce dossier aurait été l’une des nombreuses raisons qui l’auraient amené à poser ses démissions, puisque Pablo Longoria n’était vraisemblablement pas vraiment fan.