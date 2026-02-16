Medhi Benatia : Son successeur est déjà à l’OM, Daniel Riolo glisse un nom !

Seulement quelques jours après Roberto De Zerbi, c’est le directeur sportif de l’Olympique de Marseille qui a claqué la porte. Medhi Benatia a annoncé son départ via un long message publié sur les réseaux sociaux et laisse désormais un poste vacant, dans un club qui a énormément de dossiers chauds à régler d’ici la fin de la saison. Mais Pablo Longoria ne devra pas cherche si loin pour trouver son successeur...
C’est tout le projet qui est tombé à l’eau. L’OM n’a plus d’entraineur ni de directeur sportif et son président est actuellement la principale cible de la colère des supporters. Ça ne pouvait pas aller plus mal, surtout quand on sait que la saison est encore longue avec notamment la Coupe de France, ainsi qu’une la qualification en Ligue des Champions.
Tout est à refaire à l’OM
La première chose à faire, est de trouver un nouvel entraineur. La piste principale pour remplacer De Zerbi semblait mener à Habib Beye, récemment débarqué par le Stade Rennais. Mais elle semble avoir pris un sacré coup dans l’aile, puisque son principal soutien à l’OM n’était autre que Medhi Benatia, qui n’est plus au club. D’ailleurs, ce dossier aurait été l’une des nombreuses raisons qui l’auraient amené à poser ses démissions, puisque Pablo Longoria n’était vraisemblablement pas vraiment fan.
« Balzaretti est encore là, peut-être lui qui va être directeur sportif jusqu’à la fin de saison »
Le départ de Benatia devrait également être comblé et justement, une piste pourrait bientôt se dessiner à en croire Daniel Riolo... avec Federico Balzaretti, assistant technique de l’OM depuis novembre dernier. « Il y a toujours un président, il y a toujours des gens qui étaient là dans les équipes de Medhi Benatia qui sont encore là. Balzaretti est encore là, peut-être lui qui va être directeur sportif jusqu’à la fin de saison » a expliqué le journaliste et éditorialiste de RMC. « Il va bien falloir trouver des hommes pour continuer la saison. Ceux qui sont encore au club et pas partis, peuvent occuper ces postes-là ».