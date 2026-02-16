«Il se sentait seul» à l'OM : Usure, lassitude, pression... il n'en pouvait plus !

Amadou Diawara

La semaine dernière, l'OM a perdu à la fois Roberto De Zerbi et Medhi Benatia. D'après Florent Germain, journaliste de RMC Sport, l'un d'entre eux a quitté le navire marseillais parce qu'il était lassé et usé face à la pression de son poste, se sentant laissé à l'abandon et pas reconnu à sa juste valeur.

Ce mardi matin, l'OM a annoncé le départ de Roberto De Zerbi. Via un communiqué publié sur son site officiel, le club présidé par Pablo Longoria a annoncé que l'Italien n'était plus l'entraineur de son équipe première.

«Il a le sentiment d'assumer un peu seul la pression à l'OM» Cinq jours plus tard, c'est Medhi Benatia qui a officialisé sa démission, et ce, via ses réseaux sociaux. « Malgré les récentes déconvenues et certains scénarios cruels, sportivement, le projet avance, mais je ne peux ignorer le climat actuel. Je ressens une insatisfaction croissante, une rupture que je regrette profondément. À Marseille, le résultat est le seul juge de paix. Vous connaissez ma franchise et ma transparence ; donc, compte tenu des crispations autour de la direction, j’ai effectivement posé (et non proposé) ma démission, car selon moi, le club passera toujours avant les hommes et je ne souhaite pas que ma présence devienne une entrave ou un poids pour l’organisation et le développement. C’est pourquoi, après une longue réflexion, j’ai pris mes responsabilités et j’ai décidé, le lundi 9 février, de mettre fin à ma collaboration avec l’OM. Je pars avec le sentiment d’avoir fait le maximum sur le plan professionnel, mais avec le regret de ne pas avoir réussi à apaiser l’environnement autour du groupe qui, selon moi, a largement les capacités d’atteindre les objectifs demandés », a écrit l'ancien directeur sportif de l'OM.