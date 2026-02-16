«Vu les salaires donnés à ses dirigeants...», la punchline balancée sur l'OM !

Pierrick Levallet

Rien ne va plus à l’OM depuis quelques semaines. Le club phocéen est plongé dans une sérieuse crise depuis son élimination en Ligue des champions. Et les choses ne s’améliorent pas avec le temps. En l’espace de quelques jours, Roberto De Zerbi et Medhi Benatia ont quitté le navire. Romain Molina s’est alors permis de comparer la gestion de la formation olympienne à celle d’autres équipes en Europe et en France.

«Ils ont géré ça intelligemment, parce qu'il y a une direction qui pense» « Vous avez vu la crise de résultats de Liverpool ? Je crois qu'ils étaient même 10èmes à un moment donné. Est-ce que vous avez vu 50 000 choses sortir dans la presse ? Pas tant que ça. Un petit peu, mais pas trop. Salah a quand même mis le feu à un moment donné. Il s'est fait rappeler à l'ordre tranquille, mais ils ont géré ça intelligemment, parce qu'il y a une direction qui pense. Oui, ils ont foiré le dernier mercato, ils ont trop pris etc, mais ils ont compris, ça évolue, on le voit bien. Ils sont solides aujourd'hui, ça va mieux. Ils sont calmes, mais vous allez me dire : "c'est Liverpool, c'est un grand club" » a d’abord confié le journaliste sur sa chaîne YouTube.